Johannes tunneb ennast liikluses kindlalt

Mõte endale rolleriload teha tuli Johannesel koos isaga mööda Eestit ringi sõites. Paar viimast suve on ta veetnud Vespa tagaistmel ning koos on nad Mandri-Eestile tiiru peale teinud. Järgmisel suvel saavad nad juba kahe masinaga ringi sõita ja kavas on ette võtta Eesti saared.

Et see võimalik oleks ja Johannes tohiks ise oma rolleri selga istuda, tuli parajalt vaeva näha. «Pidin ikka mitu kuud järjest hästi palju harjutusküsimusi lahendama ja teooriat õppima. Kõik pidi korraga meeles olema, kui käisin eksamit tegemas,» kirjeldas poiss. «Detsembris alustasin, siis oli väike paus. Nüüd õppisin paar kuud järjest ja augustis sain load tehtud.»

Selleks et saada endale rolleri- või ka autojuhiload, tuleb teha kaks eksamit. Kõigepealt tuleb teha teooriaeksam, kus peab vastama liiklusega seotud küsimustele. Näiteks peab teadma, kuhu tohib parkida või millal võib sõita üle raudtee. Kõik liiklusmärgid peavad ka peas olema. Johannese jaoks oli eksamil päris keeruline kindlustuse teema, sest kõik sõidukid tuleb kindlustada. Lisaks pidi ära õppima ka teemad, mis rollerisõitu ei puuduta – näiteks kuidas liikluses käituda piraka järelhaagisega.

Johannesel aitas õppida tema isa Leino Rei, kes tunnistas, et ka tema jaoks oli palju sellist, mida tuli meelde tuletada. «Kui võtta suvalised sada inimest, kellel on load olemas ja panna nad liiklusteste tegema, siis kardan et 95 neist kukuksid esimesel katsel läbi. Hämmastav, kui kiiresti need nüansid ununevad,» möönis Rei ning õppis taas kõik uuesti ära.

Paar viimast suve on Johannes isa selja taga Vespal veetnud. Neile meeldib matkata ja nüüd on veel mõnusam seda koos teha. FOTO: Mihkel Maripuu

Kiirus on väike, tunne on imeline

Mopeediga tohib sõita kuni 45 kilomeetrit tunnis. Seda on veidi vähem, kui autod linnas tavaliselt sõidavad. Autode kõige suurem kiirus maanteel on veel palju suurem. Kui aga tahtmist on, võib mopeediga sõita peaaegu kõigil Eesti teedel. See on keelatud väga vähestes kohtades, näiteks Tallinna-Tartu maantee uuel kiirteelõigul lõigul, kus sõidetakse eriti hoogsalt.

Kui Johannes tahaks nüüd sõita ka mopeedautoga, peaks ta täiendavalt tegema neljarattalise mopeedi sõidueksami. «Olen näinud teisi omavanuseid sellisega sõitmas ka,» mainis noormees. Kuigi talvel oleks mopeedautoga mõnus koolis käia, pole tal esialgu plaanis midagi sellist endale hankida.

Juba võimalus rolleriga ise minna, kuhu hing ihkab, on väga äge. Selleks et turvaliselt linna vahel liigelda, peab kindlasti peas olema kiiver, ilma selleta sõita ei tohi. Johannes soovitab kanda ka kindaid, sest kui midagi juhtub, paned kõigepealt ikka käe maha ning kinnas aitab vigastusi vältida.