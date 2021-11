Saame tuttavaks ⟩ Kaunis Gloria on mitmekülgselt andekas

Glorial on kindel koht Eesti muusikamaastikul!

Anna Lea Haamer, lauluõpetaja

Olles olnud Gloria lauluõpetaja Laulupesas alates eelmise aasta sügisest, olen ma näinud, kui töökas ja ettevõtlik võib üks õpilane olla – mitte kunagi pole laulutunnis hetke, mil Gloria otsustaks, et «ma ei oska» või «mul ei tule välja». Isegi kui kohe ei tule kõik välja, punnitab ta ikka edasi ega anna alla. Minu lemmikhetked Gloriaga tunnis on need, kui saame koos musitseerida. Tihtipeale lisame maitseks mõnele loole kahehäälsusi ning tore on, et Gloria mõtleb alati minuga kaasa nagu juba kogenud laulukirjutaja. See osa tunnist on ka temale põnev ning väljakutsuv. See, et Glorial on selge koht tulevikus Eesti muusikamaastikul nii laulja kui laulukirjutajana, on minu arvates täiesti kindel.