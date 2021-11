Katarina Jee on raamatuid pungil buss

Kuidas buss endale nime sai?

Raamatukogubussile nime leidmiseks korraldati 2007. aastal konkurss. Nime Katarina Jee pakkus välja 40-aastane kolme lapse ema, kes on ka Tallinna Keskraamatukogu lugeja. Naine põhjendas valikut nii: «Katarina Jee on minu lemmikkirjanik August Gailiti raamatu «Toomas Nipernaadi» üks tegelastest. See oleks justkui kummardus suurele kirjanikule, kes minu arvates on kõikides oma raamatutes väga hästi ära tabanud eesti inimese sisemaailma.»

Milliseid teenuseid buss pakub?

Bussis on palju uuemat kirjandust nii suurtele kui väikestele, eesti, vene ja inglise keeles kui ka kooli soovituslikku kirjandust. Samuti saab bussist laenata audioraamatuid, ajakirju ning isegi e-lugerit. Bussi töötajad on alati varmad soovitustega aitama, kui ise ei oska raamatute virr-varrist midagi valida ja muidugi abistame lugejaid raamatute leidmisel riiulitelt. Kui on huvi, mida bussis leidub, siis seda näeb e-kataloogist ESTER. Kasutajad on meie teenusega väga rahul – on ju tore, et raamatukogu tuleb peaaegu koju kätte!

Bussis on palju uuemat kirjandust nii suurtele kui väikestele, eesti, vene ja inglise keeles kui ka kooli soovituslikku kirjandust. FOTO: Toomas Huik

Kus see buss tegutseb?

Raamatukogubuss viib raamaturõõmu sellistesse Tallinna piirkondadesse, kus ei ole püsiraamatukogu või ei ole neid linnaosa suuruse tõttu piisavalt, seega on meie põhitegevus lugejatele teavikute laenutamine. Raamatukogubuss vurab ringi kindlal marsruudil Tallinnas – esmaspäeval Lasnamäe, teisipäeval Haabersti, kolmapäeval Nõmme ja neljapäeval Pirita piirkonnas. Nelja päeva jooksul teeme 26 pooletunnist peatust. Raamatukogubussi peatused on märgiga tähistatud ning igal peatusepostil on bussi peatumise kellaajad. Buss sõidab oma marsruudil peaaegu terve aasta. Ühel suvekuul töötajad puhkavad ja siis buss ringi ei sõida.

Kas bussi saab tellida näiteks koju või kooli juurde?

Reedeti sõidab buss külla eelnevalt kokku lepitud lasteaeda või kooli, kus me räägime lastele, mida raamatukogubussis ja -kogudes peale raamatute laenamise ja arvuti kasutamise veel teha saab. Kuidas saab hakata raamatukogu lugejaks, mida teha siis, kui koer on raamatukogu raamatu kallal hambaid teritanud ja tutvustame lastele erinevaid kirjandusžanre.

Kas bussis toimuvad ka üritused?

Meile kohe väga meeldib raamaturõõmu võimalikult paljude inimesteni viia. Seega suurüritustel nagu Tallinna merepäevadel, kirjandustänava festivalil või Tallinna vanalinna päevadel osalemine on suurepärane võimalus just seda rõõmu inimestele pakkuda!

Samuti oleme osa võtnud kogukonna või linnaosa päevadest, kultuuri- ja teistest avalikest üritustest. Korra oleme isegi osalenud Narvas iseseisvuspäeva paraadil ning XII noorte laulu- ja tantsupeol Tallinna lauluväljakul.

Teeme koostööd ka AS Hoolekandeteenustega, et vähemalt kaks-kolm korda aastas viia raamaturõõmu erivajadustega inimesteni, kes raamatukogu ise külastada ei saa. Meie bussil on olemas tõstuk, abistamaks näiteks ratastoolis inimesi.