Arg kassike vajab aega inimesega harjumiseks

Liisi: Kassid on väga rahulikud loomad ja neid on kerge hooldada. Nad annavad kodutunde ja on väga toredad.

Elis: Täiskasvanud kassidel on paremini teada nende iseloom, kuidas nad käituvad ja mida võib nendest oodata. Kassipojaga on alguses rohkem tegemist.

Liisi: Tuleks mängida kassiga nii, mis annab talle võimaluse sinu juurde tulla, et tal tekiks meeldiv keskkond ja tal on hea olla. Ka arg kass hakkab ajapikku sinu nähes peidust välja tulema. Peame talle ruumi andma ja kinni katma võimalikud peidukohad, kuhu ta ennast peita saaks, et ta omanikuga harjuks.

Liisi: Kui kass istub sinu juurde ja pöörab sulle selja, siis see on usaldusemärk, et ta ei pea sind jälgima. Kass annab märku, mida ta tahab, mida mitte. Kassid valivad, kui lähedal nad tahavad sulle olla. Ajapikku võib kassi käitumine uutes kodudes muutuda, et kui alguses oli uudishimulik ja hästi lähedal, siis nüüd hoiab eemale. Meil kõigil on perioode, kus tahame sõpradega olla, väljas käia, lõbutseda, aga on ka neid hetki, kus tahame omaette olla. Kassidega on sama. Ajaga hakkad oma kassi tundma.

Liisi: Esimene kass võib alguses olla agressiivne, sest see on talle võõras olukord, aga nad harjuvad ära.

Elis: Tavaliselt ei lähe kassid väga kaugele oma kadumise kohast. Tuleb võimalikult kiiresti postitus teha ning varjupaika teada anda, et selline asi juhtus. Kindlasti peaks kassile kiibi panema, siis on võimalik kassi omanikuga kohe ühendust saada.

Liisi: Mida kassi käitumises jälgida, on see, kas ta on loid, kas tema tavapärane iseloom muutub, kas ta sügab ennast palju, sööb vähe või tuleb tal mingeid eritisi silmast või ninast. Kindlasti tuleb siis arsti juurde kontrollima minna.

Maailma suurimaid kassitõuge

Maine Coon. FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees

Meini kass (maine coon). See pikakarvaline kass on veekindla kasukaga, mistõttu meeldib kassile meelsasti ka ujuda. Kassitõug on tugev ja vastupidav ning kohanenud elama ka ekstreemsetes ilmaoludes. Isased kassid kaaluvad 6–8, emased 3,5–6 kg. Täiskasvanud kass on kuni 40 cm turjakõrgusega ning pikkus ninast sabaotsani on kuni üks meeter. Kass on väga seltsiv ja aktiivne ning sobib hästi ka õuekassiks.

Ragdoll. See kassitõug on väga rahulik ja leplik, kuid tema kohev kasukas vajab igapäevast hooldamist. Leebe kassitõug sobib hästi ka lastega perre, sest kiindub inimestesse kergesti. Täiskasvanud kass kaalub keskmiselt 5–9 kg.

Savanni kass. See on maailma üks kallimaid kassitõuge, tema eest võidakse küsida kuni mitukümmend tuhat eurot. Kassil on pikk ja sale keha, suured kõrvad ning ilus täpiline kasukas. Kass kaalub kuni 11 kg. See kassitõug on saadud kodukassi ristamisel Aafrika kaslase servaliga, seetõttu võib mõnel kassil olla temperamentne iseloom. Savanni kass pigem pole algajale loomaomanikule sobilik lemmik, sest teda peab kindlasti inimestega harjutama.