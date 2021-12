Elina Born igatseb olla murevaba

Kuidas muusika su lapsepõlve mõjutas?

Laulmine on minuga alati kaasas käinud, sest tulen sellisest väiksest kohast nagu Lehtse, kus korraldati Laululinnu lauluvõistlusi. Olin vist viieaastane, kui seal esimest korda osalesin – mõtle, kui väike! Ma koolis siis veel ei käinud, aga kooli muusikaõpetaja õpetas mind ühte laulu laulma. Sealt edasi läks veel mõni aasta laulmist, aga kui olin umbes 10–12-aastane, tuli mul blokk ette, ma ei julgenud enam laulma minna. Mu kõige suurem hirm üldse oli esineda! Eks hirm on muidugi praegu ka, aga see pole päris maailmalõpp.

Kus koolis sa käisid ja millised hinded olid?

Käisin Lehtse põhikoolis ja hinded olid pigem head. Vähemalt üks kolm küll oli, matemaatika. Aga lõpuhinded olid neljad-viied, olin selle üle väga uhke. Ausalt öeldes ma ei olnud väga usin õppija. Meil oli väike kool ja käisin liitklassis, minu klassis oli ainult neli inimest koos minuga. Põhikoolist on mul väga hea põhi all, sest lihtsalt pidin õppima – iga tund mind küsiti ja kui oli õppimata, sain kohe kahe. Gümnaasiumis käisin Tapal ja see oli hästi lahe. Siis kedagi väga ei huvitanud, kas on kõik õpitud või mitte, sain lihtsalt tšillida.

Laulmine on Elinaga alati kaasas käinud. FOTO: Tairo Lutter

Kuidas sa nii hästi inglise keelt oskad? Kas räägid veel mingeid võõrkeeli?

Ma laulsin lapsena kodus hästi palju. Kui tulin koolist koju, panin kohe YouTube’ist mõne karaokeversiooni käima, näiteks Christina Aguilera laulu. Röökisin nii, et terve Lehtse kajas, sest vanaaegsetel korteritel kostavad ju seinad läbi. Ja olen üles kasvanud ingliskeelsete filmidega. Puhtalt rohkem keeli ma ei räägi. Kuigi olen õppinud vene ja saksa keelt, siis neis keeltes ma enam suhelda ei oska.

Mis on andnud su muusikukarjäärile hoogu?

Ma arvan, et koostööd ja erinevad võimalused, õigel ajal õiges kohas olemine. Seda osaliselt ka juhuse tahtel.

Mis on kõige lahedam mälestus sinu lauljakarjääri jooksul?

Kõige lahedam oli absoluutselt Eurovisioon, seda ei saa mitte millegagi võrrelda. See oli ikka next level. Hirm oli megasuur, aga samas see võime end lava peal kokku võtta oli väga lahe.

Kõige võimsam kogemus muusikana on Elina sõnul Eurovisioonil esinemine. FOTO: Tairo Lutter

Kas oleksid osanud kunagi arvata, et jõuad muusikuna nii kaugele, isegi Eurovisioonile?

Ei, absoluutselt mitte! Kui läksin superstaarisaatesse, siis kartsin, et ma ei saa isegi eelvoorust edasi. Seda ei oleks võinud ette näha, et olen nüüd Eesti muusikamaastikul olnud juba üheksa aastat. See on minu arvates pikk aeg, aga ka väga lahe.

Miks jäi sul oma muusika avaldamisega kaheaastane paus sisse?