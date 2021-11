Isa, kes on kui pere kaitsesümbol

Lapsed annavad tiivad, mis sind õhku kannavad

Balletitantsija Sergei Upkini soovib oma lastele edasi anda mõistmist, et kõik ei ole must ja valge. FOTO: Konstantin Sednev

Venemaal Peterburis sündinud Sergei Upkin on Eesti Rahvusballeti esitantsija ja õppejõud Tallinna balletikoolis, kuid kodus on ta isaks kahele lapsele. Roland (4) ja Lara Mai (2) rõõmustavad isadepäeval Sergeid omatehtud kingitustega ning muidugi osaleb isa ka lasteaias toimuvatel isadepäeva üritustel. «Eelmisel aastal luges poeg mulle ette luuletuse, mida oli rõõm kuulda,» meenutas Sergei. Sel aastal on isal ja pojal käsil roboti meisterdamine.

Mida isaks saamise juures mäletad?

Kui esimene laps sündis, oli see minu jaoks suur sündmus, mida soovisin kogu maailmaga jagada. Mäletan, et helistasin isegi neile, kellega polnud 10–15 aastat suhelnud. Olin väga uhke! Tütar sündis aga 50 minutit enne õhtust etendust, kus pidin ka ise laval tantsima. Tegu oli Toomas Eduri balletiga «Katariina I». Jõudsin teatrisse mõnikümmend minutit enne etenduse algust, ise muudkui ootasin, et millal see juba lõpeb, sest tahtsin tagasi oma tütre ja abikaasa juurde minna. Sellest, et elu pärast laste saamist muutub, sain aru alles hiljem.

Mis keeles sinu lapsed räägivad?

Leppisime abikaasaga kohe alguses kokku, et tema räägib lastega eesti ja mina vene keeles. Kuigi laste esimesed sõnad olid eesti keeles, siis mõistavad ja suhtlevad nad vabalt mõlemas keeles. Eriti poeg, kuna ta on vanem.

Mida soovid lastele edasi anda?

Lapsed õpivad palju keskkonnast, mis neid ümbritseb, seega soovin olla neile heaks eeskujuks. Tahan edasi anda positiivsust ning mõistmist, et kõik ei ole vaid must ja valge. Kas lapsed hakkavad klassikalist balletti tantsima, me abikaasaga otsustanud ei ole. See oleneb rohkem ikka laste soovist. Praegu käib Roland laulmas Musamari koorikoolis ning ta on korra ka publikule esinenud. Vaatas küll rohkem ringi kui laulis, kuid siiski oli uhke tunne oma poega laval näha.

Kas lapsed saavad aru, et nende vanemad on tantsijad?

Kindlasti, kuna nad on palju koos meiega teatris käinud ja üritanud ka ise meie järgi tantsida.

Kuidas sa ise balleti juurde jõudsid?

Ega ma seda väga ei mäletagi. Lasteaias toimusid meil huviringid, kus ka mina osalesin. Alguses käisin veidi võistlustantsus, siis ujumas ning ühel hetkel jõudsin balletini. Aastal 1999 lõpetasin Peterburi Vaganova-nimelise balletiakadeemia ja liitusin Estonia teatri balletitrupiga. Aastail 2005–2007 töötasin Saksamaal ja siis tulin Eestisse tagasi.

Miks ballett on poiste seas vähem populaarne kui tüdrukute hulgas?

Lapsevanematel on hirm, et see on raske amet, mis nõuab palju tööd ja palk on väike. Lisaks veel ka fakt, et Tallinna balletikooli lõpetajad ei saa kõrgharidust, vaid keskhariduse. Selleks et rohkem poisse balleti juurde tuua, tuleb teha teavitustööd nii laste kui ka nende vanemate hulgas.