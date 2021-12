Priit ja Liisa Pajusaar naudivad koos Lotte maailma

Te mõlemad osalete «Lotte ja vana õunapuu saladuse» etenduses – mis siis teie täpsemad rollid on?

Priit: Mina olen etenduse helilooja. Muusikat on siin väga palju, ligi 40 muusikanumbrit ja kogu muusika on minu vastutada.

Liisa: Minu tegelaseks on hiir Liisa. Vaataja näeb mind teises vaatuses, kus mina astun ühe võistlejana üles. Võistlen lauluvõistluse finaalis karu Mattiga, keda mängib Lauri Liiv.

Liisa, kuidas sa endale sellise põneva rolli said?

Liisa: Vot, mul on siin head tutvused! Tegelikult olen enne mänginud Estonia noorteooperis «Prints ja kerjus». Lotte muusikale on juba kolm olnud, aga nendes pole ma kahjuks mänginud, sest olin liiga väike. Kuna nüüd õpin Georg Otsa nimelises muusikakoolis rütmimuusika laulmist, siis olen peaaegu et paberitega laulja valmis.

Priit: Ma ütleksin, et paberid annet ja lavaoskust tingimata ei anna. Liisa tegi juba 13-aastaselt Estonia ooperis kaasa. Esimest korda laulis ta viieaastaselt sümfooniaorkestriga Estonia kontserdisaalis. Ta on muusika sees kasvanud, kuigi üritasin teda tüürida muusikast kaugemale!

Kuidas näeb välja etenduse tavaline proovipäev?

Liisa: Tulen proovi kohale ja olenevalt päevast peab mõnikord ootama, aga see on etenduse valmimisel täiesti tavaline. Kui tuleb minu kord, siis lavastaja kutsub ja teen nii, nagu ta ütleb. Mõnikord teeme laulu enne läbi, kui on lauluga stseen. Mõnes proovis oleme rohkem koreograafiale keskendunud.

Kui palju teie selle etenduse jooksul kokku puutute?

Priit: Helilooja töö toimub eelkõige enne proovide algust, tegin umbes seitse kuud muusikat. Kuna Liisaga elame ühes majas, on ta väga hästi kursis olnud. Mina olen perele kõik lood ette lasknud, sest teen kõikidest lugudest demod, mis annavad kogu muusikast väga adekvaatse pildi.

Liisa: Pigem koostöö ongi piirdunud sellega, et mina annan tagasisidet kuulatud tööle, kuigi minu arvamust ülemäära ei kuulata!

Priit: Ma ikkagi seedin tagasisidet. Kui tuleb mõni adekvaatne märkus, siis kahtlemata arvestan sellega. Liisal on veel väga oluline roll olnud etenduse ettevalmistamisel, ta on paljudele lauludele teiste näitlejate osad ette laulnud.

Liisa: Vahepeal tuleb ikka ette, et ütlen: «vau, see on ikka mõttetu rütm või mis siin toimub üldse?»

Priit: Umbes nii, et «miks sa, issi, sellist asja teed, seda on ju võimatu laulda!» Kunagi, kui ETVs tehti Lotte seriaali, siis mina kirjutasin muusika ja igas osas oli ka ühe osatäitja laul, mis kõik olid eelnevalt Liisa ette lauldud. Liisa on väga suur abiline olnud ka muude projektidega, sest kui mängid klaveriga mõne tüki ette, on see hästi teoreetiline. Aga kui inimene laulab tekstiga, on see tunne hoopis teine.