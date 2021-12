Saame tuttavaks ⟩ Lisette ei tunne tallis sõpradest puudust

Lisaks treeningutele on Lisette koolis tubli õpilane. Ta õpib Rakvere reaalgümnaasiumi 8. klassis neljadele-viitele. «Kodutöid pean autos tegema, et jõuaksin kõik tehtud,» tõdes ta, kuid seni ei ole see probleemiks olnud ning ta on jõudnud kõigega valmis. Peres on neil kokkulepe, et talli minnakse vaid siis, kui koolitööd on tehtud – see on seotud prioriteediks.

Tulevikus soovib tüdruk ülikoolis õppida õigusteadust, sest usub, et see on hea varuvariant, kui ta ei ole enam võimeline ratsutamisega tegelema. «Kindlasti ei taha ma ratsutamist lõpetada, aga tean, et see on sport. Õnnetused on lihtsad tulema ja ühel päeval ma enam ei saa hobuse selga istuda,» arvas ta ning lisas, et praegu soovib ratsutamisega tegeleda pikemaltki. «Samas on ka haridus äärmiselt oluline. Pean leidma viisi, kuidas see kõik koos toimiks,» sõnas ta.

Vaba aega Lisettele treeningute kõrvalt palju ei jää. Koolis ja sõpradega on tihti jutuks tulnud, et ta on taas tallis ning temaga ei saa koos aega veeta. «Ma ei tunne end seetõttu halvasti, arvan, et oma elu ja tuleviku rikkumine bussijaamas istudes ei ole just väga palju targem tegevus. Minul on tallis tore, mul on seal sõbrad. Ma näen selles rohkem kasu kui mitte midagi tegemises,» vastab ta siis teistele.

Sõbrapäevik LEMMIKTOIT - sushi HINGELOOM - tiiger LEMMIKTUND - füüsika LAUL, MIS PRAEGU KUMMITAB - Lewis Capaldi «Someone You Loved» STAAR VÕI EESKUJU - Dina Ellermann