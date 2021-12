Intervjuu lauljaga ⟩ Pluuto tahab teha midagi enneolematut

Alustasid oma teekonda samal ajal päris mitme räppariga. Kas mõnikord saate kokku ja mõtlete, kui palju olete saavutanud?

Ma arvan, et kui ma oleks seda algusest peale tahtlikult teinud, siis vahel meenutaks, aga praegu veel ei tunne, et olen nii palju saavutanud. Pigem saame sõpradega kokku ja lõbutseme, aga ei istu maha ega mõtle, et «we really made it». Ma kindlasti ei tunne, et oleks veel kuhugi kohale jõudnud. Arvan, et artistil ei pruugigi tulla seda «tehtud!» hetke.

Kui sa mõtled algusele tagasi, kas oleksid tahtnud midagi teisiti teha?

Professionaalses mõttes oleks kõike teisiti teinud! Aga kunstilises mõttes ei oleks pidanud midagi teisiti tegema, sest kõik sündiski tegelikult naljana. Lihtsalt karjusime sõpradega mikrofoni. Kuna meil oli kindel sõprade grupp, siis ma mõtlesingi, et teeme albumi ja sõbrad ostavad selle. Sealt see läks internetti üles ja asi läks täiesti ebaloogiliselt suureks.

Kust tuli julgus laule avaldada?

Julgus tuli arvamusest, et keegi ei kuula neid! Alguses tuli umbes kümme kuulamist ja ma arvasin, et keegi ei pane pilti kokku, et laulude taga olen mina. Mõtlesingi, et need kümme kuulamist on mu sõbrad. Kui kõige esimesed laulud peaksid täna avalikuks saama... õnneks on need kõik private’i peale pandud.

Mis roll oli muusikal sinu lapsepõlves?

Väga suur. Kõik algaski räpist ja pole veel lõppenud, kuigi olen üritanud olla mitmekülgne. Lapsena lasi vend mulle räppi ja see hakkas mind huvitama. Mu vend ongi olnud kõige suurem inspiratsioon, tema oli ka ainuke, kes minusse uskus, kui hakkasin ise muusikat tegema. Üldiselt on muusika mulle väga palju tähendanud, sest sel on teraapiline võime aidata eri situatsioonidest välja saada ja emotsioone välja elada. Kasvõi jõusaalis tunned, et jooksed õige muusikaga poole kiiremini.

Kuidas sa muusika tegemise kõrvalt koolis hakkama said?

See oli raske! Ma ei ole tahtnud kuidagi teha oma emale midagi halba või mis ei teeks teda uhkeks. Seetõttu teadsin, et ei saa endale koolist väljakukkumist lubada. Aga ma ei oodanud seda, kui kiireks kõik läheb. Esinemised olid alguses nädalavahetustel, seega nädala sees sain ilusasti koolis käia. Gümnaasiumis läks raskeks, kuna fookus kadus koolilt muusikale. Ma tundsin, et kui praegu ei anna endast kõike, võib pärast see võimalus kaduda. Õnneks oli mul väga vastutulev kool. Gümnaasiumi lõpuks olid asjad juba kuhjunud, aga kuidagi ikka tegin ära. Ma olen kogu aeg mõelnud, et alati on lahendus olemas!

Mille üle oled oma karjääri jooksul siiamaani kõige uhkem?