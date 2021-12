Saame tuttavaks ⟩ Jaan Joonatan käis laevaga Arktikas

Jaani vanemad Maris ja Tiit Pruuli on mõlemad Eestis tuntud maailmarändurid ja reisipisiku on saanud ka Jaan. Oma esimesi kogemusi merel mäletab poiss Käsmu suvemaja läheduses. «Olen Käsmu lahel sõitnud erinevate paatidega, nii purjekate kui ka mootorpaatidega,» meenutas Jaan. Pärast esimesi kokkupuuteid on seilamine püsinud Jaaniga koos. Enne Arktika reisi on ta koos vanematega käinud Antarktikas ja lisaks purjetanud Vahemerel ja Kariibi merel.

Võimalus Arktika reisile minna tekkis Jaanil tänu sellele, et vanemad olid minemas ja tallegi pakuti kohta Admiral Bellingshauseni laeval. «Ma olin kindel, et selliselt elamuselt ma eemale ei jää,» rõhutas poiss.

Pikka aega merel olemine ei ole sugugi lihtne ning paljud jäävad esimese asjana merehaigeks. Selle vastu õiget ravi ei olegi, seega on vaja seda ennetada. Jaan suutis halvima ära hoida. «Mõned oksendasid, aga mina siiski mitte. Esimesel kahel päeval ma polnud küll merehaige, aga terveks seda olemist ka nimetada ei saanud,» tõdes ta. Pärast algseid raskusi hakkas Jaan vaikselt merel olemisega harjuma. Küll aga ei saa keeruliste ilmaolude tõttu kunagi end merel päris mugavalt tunda. «Tormide ajal oli väsimust ikka palju. Selline tunne oli, nagu vaataks hällis loksuvat last. Väga raske oli kõndida ja kogu aeg tuli kuskilt kinni hoida,» seletas Jaan.

Armsad, kuid ohtlikud loomad

Suure loomasõbrana hoidis Jaan silmad lahti, et näha arktilisi loomi. «Olen väiksest saadik mõelnud, kui palju lahedaid loomi liigub maailmas ringi. Huvitav on mõelda, et paljusid neist saab näha ainult loomaaias, kus nad on sinuga harjunud ja kuna nad on aia taga, siis nad ei tundu ohtlikud,» arutles ta. Poiss tõdes, et kuigi paljud kiskjad nägid reaalsuses väga nunnud välja, tuleb siiski meeles pidada, et nad on väga ohtlikud. Kõige erilisem hetk oli Jaani arvates see, kui laevameeskond nägi jääkaru ujumas vaid meetri kaugusel nende laevast.

Arktika ekspeditsioonil osalejad. Jaan Joonatan Pruuli FOTO: Tairo Lutter/Postimees/Scanpixs Baltics

Kui meeskond maale suundus, oli neil alati püss ja raketipüstol kaasas. Üks ohtlik loom, kellega Jaan kokku puutus, oli muskusveis. Veis tormas meeskonna poole ja sundis neid varju otsima mahajäetud majades. Lõpuks pani veis jooksu, kui reisil kaasas olnud kaameramees CJ Kask lasi õhku drooni, mis looma hirmutas. Droon osutus üldse efektiivseks loomapeletajaks. «Paljud loomad, keda nägime, olid droonist sama hirmul kui meie neist,» ütles Jaan. Veel nägid meeskonnaliikmed vaalu, polaarrebaseid ja morskasid. Kahel korral õnnestus näha ka virmalisi.

Oma ülesanded täita