Laura raamatusoovitused: jamad koolis ja sõprade tugi

«Mina, Raimo, 5. klass»

Autor: Kersti Kivirüüt

Sihtgrupp: 13-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 120

Ilmumisaasta: 2021

Igas klassis on paar poissi, kes satuvad alati pahandustesse või saavad mingi jamaga hakkama. Nad pole halvad, vaid nendega lihtsalt juhtub alatasa midagi. Raimo on 5. klassi õpilane, kes õpib Uue-Rootsivere põhikoolis. Tema ja ta sõbrad on tuntud kui kooli suurimad pätid. Õpetajate lemmiklapsed nad kohe kindlasti pole ja direktori kabineti külastused on iganädalased teemad. Kui koolis mingi õnnetus juhtub, vaadatakse kohe Raimo kamba poole.

Nagu arvata võib, on Raimo koolipäevad väga värvikad. Ei leidu ühtegi päeva, mil ta mõnda õpetajat välja ei vihasta. Vahetunnid mööduvad jalgpalli mängides, natuke kakeldes, kooli katusel ronides või niisama teisi norides. Kui väljastpoolt paistavad Raimo ning ta kamp lahedad ja kõigutamatud, siis tegelikult asjad päris nii ei ole. Raimo tunneb tihti kurbust ema ja isa pärast, kes hiljuti lahku läksid. Raimo sõbra Artsi vanemad pole peaaegu kunagi kodus ning seetõttu peab Arts ise oma eluga majandama.

Lisaks humoorikatele lugudele koolielust ja poiste tegemistest kirjutab raamat pereprobleemidest. Väga palju on juttu sellest, kuidas vanemate läbisaamine mõjutab lapsi ning kuidas lapsed üritavad sellega toime tulla. Samuti kajastab raamat probleeme õppe- ja koolitöös. Näiteks ongi juttu õpetajatüüpidest, koolitoidust, elust maakoolis jne.

See on ühtaegu nii naljakas kui ka tõsine raamat – täpselt vahepealne. Lugedes ei hakka igav ning samas panevad lood mõtlema. Äratundmisrõõmu on palju!

«Nullpunkt»

Autor: Margus Karu

Sihtgrupp: 13-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 367

Ilmumisaasta: 2010

Johannes alustab kooliaastat uues koolis, 12. klassis. Vanast koolist tuli ta ära seal tekkinud probleemide tõttu ning tahab nüüd puhtalt lehelt alustada. Algul läheb kõik hästi, klassikaaslased ei tundugi kõige hullemad. Kuid see on kõigest pealispind.

Vaatamata Johannese noorele eale on ta elus palju kogenud. Põhiliselt negatiivseid ning halbu asju. Ta on pärit paljulapselisest perest, kuid elab praegu emaga kahekesi. Johannese ema on psühhiaatriliselt haige, tal on depressioon. Kodune elu on väga pingeline ning stressirohke. Seetõttu lahkusid kodust Johannese kaksikõde, isa ning teised õed-vennad.

Kahjuks pole Johannesel ka sõpradega vedanud. Kuna poiss on pärit Lasnamäe piirkonnast, millel pole just kõige parem maine, satub ta tihti halba seltskonda, kus varastamine, vandalism ja vägivald on igapäevased. Ka koolis lähevad asjad allamäge. Koduse olukorra tõttu hinded langevad ja õppimine on raske. Mingil põhjusel hakkavad klassikaaslased teda vältima ja temast kuulujutte levitama. Suhted emaga halvenevad ning olukord näib lootusetu. Johannes on jõudnud oma elu nullpunkti.