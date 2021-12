Võimsad mudelmaasturid mänguasjaks ei kõlba

Autodest rääkides on tähtsal kohal maksimumkiirus. Mis on selle auto puhul põhiline näitaja?

Veljo: Crawler’ite puhul on kiirus pigem teisel kohal, samas ei saa öelda, et see on ebaoluline. Esikohal on ikkagi auto võimekus läbida takistusi – ületada kive, palke, läbida tõuse ja kallakuid erinevatel pinnastel, nagu liiv ja muda. Niisama sõites ei ole takistuste läbimise kiirus oluline, aga võistlustel on ette antud ajalised piirid ja siis tuleb mängu ka kiirus. Tavaliselt jäävad mudelmaasturite kiirused 20 km/h kanti.

Kaido: Aga meil on olemas ka on-road-autod, mis sõidavad siledal teel ja nende kiirused saab viia 100 km/h kanti. Minu on-road-auto sõidab GPSiga mõõdetult kuni 88 km/h. Natuke tuunides saab rohkemgi.

Kas sellised mudelid on päris autodena ka olemas?

Kaido: Jah, minul on Jeep Wrangler Rubiconi koopia, millel töötavad tuled ja lisatuled.

Veljo: Mul on Chevrolet Silverado koopia. Ning lisaks tuledele on küljes isegi vints, mis töötab nagu päris autol.

Veljo Kravinski. FOTO: Erakogu

Kust neid mudeleid osta saab?

Kaido: Mänguasjapoodidest ja kaubanduskeskuste mänguasjalettidelt neid ei leia. Neid müüakse spetsiaalsetes hobipoodides. Selliste crawler-tüüpi autode hinnad algavad umbes 400 eurost.

Miks ei sobi selline auto lastele mängimiseks?

Kaido: Tavaline mänguasi on aeglane, töötab patareidega ja on suhteliselt ohutu. Aga olenevalt mudelist sõidab osa hobiliikureid võimsate LiPo akudega ning neid tuleb järelvalve all ja õigete vooluparameetritega laadida. Kui aku on vana või laetakse valesti, võib puhkeda tulekahju. Lastele ei soovitata anda ka autosid, mis on väga suured ja kiired. Oskuste puudumisel on tagajärjeks mudeli kulukas remont ja halvemal juhul kehavigastused.

Aga minu arvates sobivad crawler’id ka noortele, kui nendega sõita vanema järelevalve all. Need autod ei ole väga kiired, ei jää kuhugi muru sisse või künka otsa kinni ja on suhteliselt purunematud. On ka autosid, mis sobivad lastele ja noortele automudelismiga alustamiseks ja on võistlussari RC Juunior liiga, kus toimuvad võistlused üle Eesti. Olen isegi käinud noortega kaasas, neid juhendanud ning tehnilise poolega aidanud. Tegu on põneva üritusega, kuhu on kaasatud kõik treenerid ja ka laste vanemad.

Kust sai alguse idee ehitada elektriliste mudelmaasturite välirada?

Kaido: Meil siin Rakvere lähedal on ümberringi põhimõtteliselt sile maa. Käisin mitmel pool metsas sõitmiseks põnevaid kohti otsimas, aga tulutult. Siis oli selge, et tuleb ise teha rada, kuhu igaüks saaks vabalt minna ja samas oleks tehniline ja põnev sõita. Plaan oli, et rada asuks Rakveres, siis ei pea kuhugi sõitma ja noored, kel autot pole, saavad sinna ka jalgsi minna. Leidsin Rakvere kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialisti, kellele mõttest rääkisin. Tingimuseks oli kas kaameravalve või aiaga piiratud ala. Ta suhtles teiste ametnikega ja juhuslikult oli Rakvere linnal üks selline aiaga piiratud maa-ala, mis ootas kasutamist. Raja asukoht on Võidu 67, staadioni taga asuval platsil.

Kaido Varik. FOTO: Erakogu

Kes on rajale sõitma oodatud?

Kaido: Kõik, kellel on 1/10 mõõtkavas elektriline mudelmaastur ehk crawler. Tasuta rada on avatud iga päev, eelregistreerima ei pea.

Millest võeti raja ehitamisel eeskuju?

Kaido: Uurisin ka teiste huviliste käest, mis ja kuidas võiks olla, aga mujal maailmas on see ala rohkem levinud. Ideid sain internetis pilte ja YouTube’is videoid vaadates.

Kas on olemas ka siserada?

Kaido: Meil endal kahjuks ei ole, aga tahaks küll.

Veljo: Muidu on Eestis olemas kaks off-road- ja üks drift’i siserada. Mina hakkasin sel aastal sõitmas käima Väike-Maarja mudelihallis off-road-autoga.