Töövarjupäev viib sammukese unistuste täitumisele lähemale

Oskar ja Maria on aga suured poliitikahuvilised ning soovisid jälgida riigikogu esimehe mitmekesist tööpäeva. Oskar näeb ennast tulevikus riigiteadusi õppimas ning usub, et temastki võiks poliitik saada.

«Ka mind huvitab poliitika, kuid kui ma ei oleks täna siia saanud, oleksin soovinud minna töövarjuks advokaadibüroosse,» selgitas Maria. Enne töövarjupäeva oli ta teinud veidi kodutööd ning uurinud välja, et Jüri Ratasel on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolis õigusteaduste erialal. «Siis tekkis mul samastumise tunne, sest soovin ka ise seda eriala õppima minna,» lisas neiu.

Esmakohtumine Jüri Ratasega tekitas noortes pisut aukartust. «Alguses oli veidi hirmus istuda endise peaministriga samas bussis, kuid tegelikult on ta täiesti tavaline ja tore mees,» jagas Oskar esimesi mõtteid. Tema tihe ja pikk päevakava noori ei hirmutanud, vaid tekitas hoopis rõõmu. «Tihe graafik on just see, mida lisaks riigikogu istungile kogeda soovisin,» ütles Oskar.

Võimaluse eest töövarjuks olla on noored tänulikud ning usuvad, et kogemus on kasulik igale noorele. «Koolis me alati ei saa igast ametist realistlikku ülevaadet, kuidas näiteks ametniku, õe või arsti tööpäevad välja näevad,» selgitas Maria. Noored usuvad, et töövarjuks olemine annab hea võimaluse unistuste ametiga lähemalt tutvuda ning saada kinnitust, kas töö iseloom sobib või mitte. «Mõni tahab saada arstiks, aga kui operatsiooni nähes pildi tasku paneb, siis äkki see ametikoht talle siiski ei sobi?» mõtiskles Maria.