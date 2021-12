INTERVJUU ⟩ Karl-Gustav Kurn soovitab telefoni käest panna!

Kuidas sa enesekindluse puudumisest ja hirmust üle said?

Ma tahan alati näidata, et olen eeskujuks ja tugev inimene, aga olen tegelikult hella hingega. Paksu naha kasvatamine on olnud raske, aga positiivne tagasiside on aidanud. Kommentaarid muudavad mind aina võimsamaks! Mõned üksikud kommentaarid on alati stiilis: «sa oled loll» või «pane kanal kinni!» Kui midagi negatiivset öeldakse, siis see ikka läheb hinge, aga õnneks tuleb positiivseid kommentaare palju rohkem. Kui mulle öeldakse, et ära tee ühte või teist asja, siis ma pigem just teen seda! Enesekindlus kasvas sellega, et tahtsin ennast tõestada ja sain sellega hakkama.

Kas loed kõiki kommentaare ja kirju, mis sulle tulevad?

Ma loen kõiki kommentaare ja kirju ja armastan neid kõiki. Mõnikord saan nii toredaid kirju, mis lähevad lausa hinge. Ma vastan kõikidele kirjadele ja sõnumitele, mis mulle tulevad.

Kuivõrd tähtis on see, et su fännid saavad kõigele kaasa elada?

See ongi kõige parem, et fännid saavad näha, mida ma õpin ja olla minu teekonnal kaasas. Hiljuti lõpetasin autokooli, mis oli isegi hullem kui kool ja jälgijate jaoks oli see nii suur võit! Tulid kommentaarid nagu: «Jess, Karl, sa suutsid seda! Ma teadsin, et teed selle ära!». Ma armastan inimesi ja oma fänne ja üritan neile 100 protsenti tagasi anda.

Kuidas sa otsustad, mida oma jälgijatele jagada?

Kui mul on tuju jagada, siis ma teen seda. Jagan jälgijatele nii halvemaid kui ka õnnelikumaid hetki. Näitan, millises seisus ma olen, et teised saaksid õppida sellest, kuidas ma olukordadega toime tulen. Ma näitan päris elu, mida paljud ei tee. Minu meelest on imelik, et paljud sisuloojad näitavad võltselu ja mitte oma päris isiksust, vaid sellist pinnapealset olendit. Mulle meeldib teha ennast lolliks ja näidata end täpselt sellisena, nagu ma olen.

Sa jagad palju vaimse tervise ja enesekindluse tõstmise nippe. Milliseid neist sa lugejatele soovitad?

Oska võtta aega iseendale. Tee seda, mis teeb sind päriselt õnnelikuks. Ma armastan minna iseendaga kohtingule, võtan head sushi’t ja lähen pargipingile või restorani sööma. See kõlab absurdselt, aga on nii tore, võtan aja maha ja rahunen omaette. Mõnikord on mul sotsiaalne tuju ja tahan sõpradega koos aega veeta. Teiste inimeste energia mõjutab meid hästi palju, seetõttu valin väga täpselt, milliste inimestega ma aega veedan.

Sa oled noorsootöö nädala kõneisik. Mida sa selle raames teed?

Me teeme Kristjan Lüüsiga videoid haridus- ja noorteametile, milles anname noortele nippe, mida teha vähemalt 15 minutit ilma telefonita. Tegevuste seas on rabas jooksmine, matkamine, raamatukogus istumine, linnas jalutamine ja sushi söömine! Tänapäeval on telefon noortele nii tugevasti kätte kleepunud ja see on neile väga vajalik sõnum. Ma ise veedan ka päevas mitu tundi telefonis, aga mul ongi suurem osa tööst Instagramis ja TikTokis. Sinna läheb tohutult aega ja see on silmadele koormav. Kogu aeg tuleb teateid ja see on väga ohtlik lõks. Seda sõnumit tuleb levitada, et võtta päevas telefonivabu hetki ja mõelda elu üle järele. Mulle nii meeldib mõelda, kas siis muusikaga või haudvaikuses. Väikesed inspiratsioonipausid lasevad loovusel tulla.

Mida toob sulle järgmine aasta?

Mul on terve aasta juba planeeritud! Jaanuaris-veebruaris lähen ümbermaailmareisile, märtsis kavatsen omaette kolida ja loodetavasti hakkan lühifilmi tegema. Mais tahaksin filmi valmis saada, juunis perega olla ja juulis lähen Soome kaitseväkke! Ma ei karda kaitseväge, vaid tahan minna! Seal õpib nii palju iseenda kohta! Kõike, mida ma järgmine aasta teen, saavad mu jälgijad ka näha. Kui kõik muidugi plaanide järgi läheb – mul on tunne, et elan nagu Netflixi sarjas igasuguste puäntide ja üllatustega! Iga päev on täiesti uus ja minu meelest on see kõige lahedam asi.