Saame tuttavaks ⟩ Kindel eesmärk viib sihile

Kommentaar: Pühendunud tennisist

treener Eneli Pormeister

treener Eneli Pormeister. Sille Annuk

Mia Marta näol on tegemist tööka ja kohusetundliku noorsportlasega. Lisaks sellele, et ta teeb järjepidevalt ning eesmärgipäraselt trenni, on Mia suurim trump armastus tennisemängu vastu. Võistlusolukorras tundub kõrvalvaatajana, et Mia Marta on väga enesekindel ja teadlik sellest, mida ta on tulnud väljakule tegema. Treenerina sooviksin näha temas veel natuke suuremat emotsiooni nii väljakul kui treeningutel.

Selliseid noori, kes iga vaba hetke tennise või spordiga sisustaks, pole palju, kuid Mia Marta puhul on tavaline, et ta saabub trenni esimesena ning lahkub viimasena. Mia Marta on teada kõigile Tähtvere tennisekooli lastele. Ta veedab väga palju aega meie tennisekeskuses ning on alati nõus mängima nii endast nooremate kui ka vanemate mängijatega. Mia Martaga läheb meil neljas aasta koostööd.