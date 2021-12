Intervjuu ⟩ Andrei Zevakin: laval on pull olla!

Mida sa teed siis, kui looming ei edene?

Sellisel juhul tasub loomine korraks pausile panna ja teha midagi muud. Näiteks võid minna trenni või hoopis jalutuskäigule, et saaks millegi muu peale mõelda. Paari päeva pärast tuled värske peaga tagasi ja siis võib mingi klõps ära käia.

Reporter Ott sai intervjuu käigus teada palju huvitavat. FOTO: Eero Vabamägi

Kuidas sa otsustad, kellega koostööd teha?

Ma üritan alati leida mingit erilisust või omapära nendes inimestes. See ei pea olema otseselt hääles, vaid hoopis inimeses. Või siis on vastupidine olukord, et hääl on äärmiselt eriline. Meie muusikamaastik Eestis on siiski päris väike ja me veedame omavahel palju aega koos, mis soodustab ka koostöö tegemist. Lihtsam on teha koostööd inimesega, kellega sa oled juba pikalt läbi käinud.

Kuidas sa võrdled laval olemist produtseerimisega?

Laval on pull! Ma olen juba loomult rohkem rahvamees, mulle meeldib publikut käima tõmmata ja neid lõbustada. Eelmisel aastal sain Eesti Laulul juba laval olla, aga kahjuks meil siis publikut ju saalis ei olnud. Suvel käisime päris mitmel festivalil osalemas, mis oli juba väga äge kogemus. Ma ise tunnen laval ennast väga hästi ja mul on seal hea olla. Võib öelda, et see on minu safe zone, kus kõik argimõtted kaovad ära ja saan oma asja teha. Ma olen lapsest saadik erinevatel klaveri- ja tantsuvõistlustel käinud ja ma olen harjunud laval olemisega.

Kuidas tuled toime negatiivse kriitikaga?

Negatiivne kriitika käib kaasas peaaegu iga asjaga, mida sa teed. Kui ma midagi ette võtan ja enne, kui ma selle välja panen, siis võib mõni sõber või lausa pereliige öelda, et «ära seda tee» või midagi taolist. Kui ma lasen video välja, siis hakkavad võõrad kommenteerima, et ma ütlesin ühte või teist asja valesti. Ma olen lapsest saadik kiusamisega kokku puutunud ja ma olen kiusajatele ikka vastu ka öelnud. See kõik on mulle paksu naha kasvatanud. Ma olen ära harjunud igasuguste kommentaaridega, mis tulevad videotele või artiklite alla. Ma sain üsna kiiresti aru, et selliseid asju ei saa südamesse võtta. Kommentaarid lähevad ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Üks oluline asi on ära tunda konstruktiivset kriitikat, sest inimesed võivad midagi sulle soovitada ja sa ei pea seda tõsiselt võtma, aga aeg-ajalt on see kasulik.

Kas muusikat tehes elad Eestis ära?