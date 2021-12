Kooliperesid ühendab keskkonnahoidlik mõtteviis

Tihti arvatakse, et kui lööd korra aastas prügi koristamisel kaasa, ongi juba hästi. «Rohelise kooli» programmi Eesti koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi meelest võiks tegelikult püüelda selle poole, et prügi ei tekikski.

Programmis «Roheline kool» osalemine toob keskkonnateemad suurema tähelepanu alla. Kokku on 12 põhiteemat: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit. Programmiga liitumine ei ole kohustuslik, vaid liituda saavad koolid, kelle jaoks on keskkonna- ja loodushoid tähtsad.

Eeva Kirsipuu-Vadi FOTO: Erakogu

Õpetajatest ja õpilastest koosnev töörühm kaardistab alguses põhjalikult kooli hetkeseisu. Koos pannakse paika eesmärgid, mille suunas liikuda ja hakatakse teekonda ka jälgima. Lihtne on mõelda asjadele, mida oma silmaga näeme, näiteks prügi sorteerimine, kuid kaardistamise käigus mõeldakse pisut laiemalt. Kas me teame, kust tuleb kooli elekter või mis saab õpilaste toidujääkidest? Just õpilased peaksid olema ideede pakkujad ja eestvedajad. Kõiki ideid ei saagi kohe rakendada, vaid need tulevad samm-sammult. «Kui on tahe teha midagi südamega, siis see võtabki aega ja energiat,» lisas Kirsipuu-Vadi.

Programmis osalemisel on võimalik saada roheline lipp. Selle nimel tuleb kooliperel ära teha üsna suur töö. Näiteks tuleb siduda keskkonnateemad õppetundidega ja läbi peab viima vähemalt ühe ülekoolilise kampaania või ürituse ning vajalik on sõnastada oma keskkonnapõhimõtted. Kindlasti peavad koolipere sõnad ja teod olema kooskõlas. Näiteks kui räägitakse, et aastaks 2050 on ookeanides plasti rohkem kui kalu, aga kooli ühisüritustel on kasutusel ühekordsed joogitopsid, tekib küsimus, miks koolis ei proovita pakendite hulka vähendada. «Oluline on isiklik roheliseks kasvamise teekond,» arvas Kirsipuu-Vadi.

Lipu kasutusõigus antakse kaheks aastaks ja siis tuleb seda uuesti taotleda. Tänase seisuga on roheline lipp 26 Eesti koolil. Rahvusvaheliselt tuntud lipp on hea vahend, millega anda teada oma maailmavaatest. «Rohelise lipu kandjad on suunanäitajad ja inspiratsiooniks teistele,» kinnitas Kirsipuu-Vadi.