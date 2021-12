Ilurulluisutamine on eriline ja kaunis ala

Ilurulluisutamine on sädelev ja tantsuline ala, mis on tihedalt seotud muusika ja koreograafiaga. Kui nüüd jääb mulje, et ala on mõeldud vaid tüdrukutele, siis nii see kindlasti pole. Tehnilised uisutamiskavad koosnevad hüpetest, piruettidest ja ka keerulistest sammukombinatsioonidest, mis nõuavad tantsijatelt nii head vastupidavust kui ka jõudu. «Lisaks uisutamisoskusele omandatakse trennis ilus rüht,» lisas treener.

«Oluline on, et kokku harjutades jälgiksid tüdrukud teineteist. Selleks ei tohigi treeningutest puududa, sest on oluline, et kõigil oleks ühtlane tase,» täpsustas Rink. Tüdrukud saavad omavahel hästi läbi ning mõistavad, et ilurulluisutamine on meeskonnaala, kus igaühe panus on tähtis. «Trennides käiaksegi seetõttu, et koos kavasid harjutada ja kindlasti motiveerib noori osavõtt võistlustest,» lisas treener. Tüdrukute koormus on üsna suur, sest trennid toimuvad neli korda nädalas, lisaks veel võistlused. Rink tõdes, et tüdrukud on ka koolis head õpilased, sest tantsimine treenib aju. Kõik sammud kavas tuleb ju kiiresti meelde jätta ning sarnast oskust saab kasutada ka koolitükke tehes.