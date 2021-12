Reportaaž ⟩ Rännak oma vanemate lapsepõlveaega

Muuseumi põhiidee ongi see, et lapsevanem näitab, mis videomänge tema oma lapsepõlves mängis. Tihti juhtub nii, et laps tahab juba muuseumist ära minna, kuid lapsevanem küsib, kas oleme pool tundi veel. Muidugi leiavad muuseumis tegevust ka noored, kuid kindlasti ei tasu sinna otsima minna uusi, tänapäevaseid mänge.