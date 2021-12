Täringujalgpallis võib putsad koju jätta

Ründavast poolkaitsjast Semmo naudib mängu juures põnevust ja tiimitööd. «Minu töö on kas lõpetada rünnak ja lüüa ise värav või viia täpne sööt ründajani. Täpselt nagu Eesti koondise mängijal Konstantin Vassiljevil,» selgitas ta. Kuigi noormees on kaks suve järjest jalgpallitrennis käeluu murdnud, siis alast loobuda ta ei plaani, vaid unistab lausa jalgpalluri elukutsest. «Olen täielikult jalkale pühendunud,» kinnitas ta.

Koroonaajal on Semmol olnud rohkem vaba aega ning nii tegi ta oma YouTube’i kanali, kus on üleval mõned tema tehtud videod. Suurem huvi näitlemise vastu tekkis aga möödunud suvel ja nii otsustas Semmo liituda Kerli Rannala juhendatava teatristuudioga Stepsel. «Tahan võimalust filmides mängida ning selleks on vaja näitlemiskogemust,» leidis noormees. Inspiratsiooni näitlemisega tegelemiseks sai ta seriaalis «Henry Danger» mängivalt näitlejalt Jack Normanilt, «Kättemaksukontorist» tuntud Kadri Rämmeldilt ning Märt Avandilt. «Kui minust jalgpallurit ei saa, siis äkki saan näitlejaks,» unistas Semmo. Kuid kes teab, äkki on võimalus saada ka mõlemaks?

Kommentaar. Võistkonna edu on esikohal!

JK Tallinna Kalevi treener Ando Hausenberg

Treener Ando Hausenberg. FOTO: JK Tallinna Kalev

Olen olnud Semmo treener juba seitse aastat. Treeningutel on temaga lihtne koos töötada – ta on püüdlik, kohusetundlik ja hoolas. Ma arvan, et Semmo jätab jalgpallurina pigem tagasihoidliku mulje ja meeskonnamängijana seab ta võistkonna edu alati esikohale. Samas on tal väravavaist täiesti olemas ja ta on aidanud võistkonna oma väravatega mitmel korral võidule.

Semmo puhul meeldib mulle see, et kuna ta on olnud meie võistkonnas pigem üks füüsiliselt väiksemaid mängijaid, siis peab ta jalgpallis olukordi lahendades usaldama oma tehnikat ning kasutama mängija tarkust ja kavalust. Usun, et teadmised ja oskused päris jalgpallist võisid tal aidata saavutada häid tulemusi ka täringujalgpallis.