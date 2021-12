Loomad armastavad puhtust ja korda

Siiski ei ole kõik loomad nii korralikud ja kasitud. «On teada üks loom, kelle hügieenistandardid on inimestes pikalt küsimusi tekitanud,» märkis Darja Zubareva Tallinna loomaaiast. «Nimelt laisklooma karvas on niivõrd palju igasugust elu – vetikaid, seeni, koisid ja teisi putukaid. Teda võib nimetada liikuvaks ökosüsteemiks, kus elusorganismid tegutsevad, hukkuvad, lagunevad ja on toiduks järgmistele elusorganismidele.»

«Ei ole ka märgatud, et kogu see mitmekesine pillerkaar oleks laisklooma kuidagi seganud. Kindel on aga see, et laiskloom ei tee midagi selleks, et tema peal poleks nii palju kaassõitjaid. Miks? Ei tea!» võttis Zubareva asja kokku.