Värvika ajalooga spordipidu ⟩ Olümpiamängud tulevad taas

24. taliolümpiamängud toimuvad sel korral Hiinas Pekingis ja need kestavad 4.–20. veebruarini. Kuna Peking on 2008. aastal korraldanud ka suveolümpiamängud, siis on tegemist esimese linnaga, mis on korraldanud nii suve- kui taliolümpiamänge.

Taliolümpialt ei puudu ka Eesti tippsportlased. Kuigi ajalehe trükki mineku ajaks ei ole koondise liikmed veel kinnitatud, siis võib kindlalt öelda, et kõik vähegi terved sportlased tahavad olümpial osaleda, sest tegemist on kõige suurema ja uhkema spordiüritusega maailmas.

Pikk ajalugu

Olümpiamängud said alguse Vana-Kreekast, kus iga nelja aasta tagant kogunesid atleedid, et erinevatel aladel võistelda. Mänge peeti Olümpia linnas, millest on ka tänapäeva mängude nimetus tulnud. Mängude enneaegne lõpp saabus siis, kui Kreeka vallutanud Rooma võimud keelasid võistluse ära.

Olümpiamängude pidamine taastati 19. sajandi lõpul, kui loodi Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ning otsustati, et iga nelja aasta tagant hakatakse taas rahvusvahelist spordivõistlust pidama. 1896. aasta mängud peeti Ateenas ning ROKi otsusel hakkasid mängud iga nelja aasta tagant toimuma uues riigis.

Rahvusvahelisel areenil toimuv spordivõistlus oli mõistagi suur hitt ning populaarsus kasvas järjepidevalt. Kuna üritus toimus suvel, siis tekitas see küsimusi talisportlaste seas, kes tundsid end väljajäetuna ja tahtsid ka võistelda. Loodi taliolümpiamängud, kus sportlased said võistelda lumel ja jääl.

Esimesed taliolümpiamängud toimusid 1924. aastal Prantsusmaal ning tollased spordialad olid bobisõit, kurling, jäähoki, suusatamine ja uisutamine. Spordialad jagati veel omakorda erinevatesse kategooriatesse. Tänapäevaks on lisandunud laskesuusatamine ja kelgutamine ning kokku on kategooriaid 109.

Taliolümpiamängud toimuvad samuti iga nelja aasta tagant ja kuni 1992. aastani peeti neid samal aastal suveolümpiamängudega, küll aga teises riigis. Seejärel otsustas ROK, et talimängude ja suvemängude vahele jääb pikem vahe, et neid saaks paremini eristada. Suve- ja taliolümpiate vahel on nüüd kaheaastane paus.

Eestlased taliolümpial

Uhke talveriigina on eestlased igal võimalusel taliolümpiamängudel osalenud. Esimest korda osales Eesti eraldi riigina 1928. aastal, kui saatsime võistlustulle kiiruisutajad Christfried Burmeisteri ja Aleksander Miti. Esimesel üritusel medalit kahjuks ei tulnud. Eesti osales ka 1936. aasta olümpiamängudel, aga taas jäädi medalita. Kui toimus Nõukogude okupatsioon, pidid Eesti sportlased esindama Nõukogude liitu.

Nõukogude lipu all tuli esimene medal Eesti talisportlasele. Kuldmedali teenis 1964. aasta taliolümpial Ants Antson, kes saavutas meeste 1500 meetri kiiruisutamises esimese koha. Ka viimasel taliolümpial Nõukogude lipu all jõudis Eesti sportlane medalini, kui Allar Levandi saavutas meeste kahevõistluses kolmanda koha.