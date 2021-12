Põnevad kombed ⟩ Kuidas peetakse jõule üle maailma?

ROOTSI Jõulusoku põletamine

Rootsis Gävle linnas on elanikel kombeks üritada maha põletada massiivne õlgedest ehitatud jõulusokk, mis paigutatakse igal aastal kesklinna. Esimest korda ehitati jõulusokk 1966. aastal ning see kaalus kolm tonni ja oli 13 meetrit pikk. See põletati maha vana-aastaõhtul, aga süütaja tabati ja teda karistati. Pärast seda on sokku igal aastal ehitatud, kuid ikka üritatakse seda ühel või teisel viisil lõhkuda. Mõnel aastal on see põletamisest pääsenud, aga ühel korral on see plahvatanud, lisaks on sokule auto otsa sõitnud ja seda on tükkideks pekstud. Viimastel aastatel on sokk suuremast kahjust pääsenud ning selle turvalisust jälgivad veebikaamerad, aga kunagi ei tea, millal võib sokku jälle tabada süütamiskatse.

VENEZUELA Rulluiskudega kirikusse

Venezuela pealinnas Caracases on kombeks igal aastal jõuluhommikul kirikusse minna, mis on paljudes riikides igati tavapärane, aga kummalistel põhjustel teevad elanikud seda rulluiskudel. Kohalikud isegi ei tea täpselt, millal ja miks see traditsioon algas, aga see on muutunud niivõrd populaarseks, et valitsus peab hommikuti tänavad autodele kinni panema, et rullitajad ohutult kirikusse jõuaks. Üks levinud põhjus on see, et kuna Lõuna-Ameerikas on lumi võrdlemisi haruldane, siis rullitamine on kohalike alternatiiv kelguga sõitmisele. Veel veidramaks teeb selle kombe asjaolu, et mõned lapsed seovad oma varvaste külge enne magamaminekut nöörijupid, mida hommikul aknast mööduvad rullitajad tõmbavad, et lapsi üles äratada.

Jaapanis on kujunenud tavaks pühade ajal hoopis krõbekana süüa. FOTO: Shutterstock

JAAPAN Traditsiooniline kiirtoit

Tuleb välja, et jõulud ei ole Jaapanis ülemäära suur traditsioon. Kui välja jätta kingituste andmine ja väikesed tulešõud, siis üldiselt jäävad jaapanlased jõulude tähistamisel tagasihoidlikuks. Suure jõuluroa asemel tellivad nad hoopis suure maitsva kanaämbri KFCst ja söövad seda koos perega. KFC praekana söömine jõulude ajal on levinud terves riigis ja restoran müüb umbes kümme korda rohkem kana kui tavalistel päevadel. Miks see nii on? Kui KFC 1970. aastatel Jaapanisse jõudis, üritasid reklaamigurud praekana reklaamida kui traditsioonilist Ameerika jõulutoitu, et müüki tõsta. Kampaania toimis ja uhkete reklaamide tulemusel hakatigi jõulude ajal massiliselt KFC praekana sööma.

UUS-MEREMAA Mereäärne grill

Kuna jõulude ajal on Uus-Meremaa mõnusalt suvises kliimavööndis, siis on kohalikel kombeks mere ääres grillida ja rannamõnusid nautida. Uus-Meremaa elanikele on grillimine äärmiselt oluline ning jõulude ajal tehakse grillil igasuguseid toite, olgu nendeks värsked mereannid, liha või maitsvad juurviljad. Traditsioonilist jõulukuuske saarel ei leidu, seega ehivad uusmeremaalased omapärast Pohutukawa puud, millel kasvavad erkpunased ja silmapaistvad lilled. Palava ilma tõttu ei tasu Uus-Meremaal tavalises riietuses jõuluvana samuti otsida. Pigem leiab jõulumehe plätude ja ujumispükstega kingitusi jagamas.

Sellist puud kaunistavad jõuluks uusmeremaalased. FOTO: Shutterstock

EGIPTUS Jõulud jaanuaris