Külmal talveajal paku hädas loomadele-lindudele abi!

Muretsema peaks noorte ja üksikute luikede pärast, kes päris kindlasti hakkama ei saa. Kuna aga suurem osa neist siiski ka lendab, on nende kättesaamine väga keeruline, kui mitte isegi võimatu. Seni, kuni on lahtist vett, saavad nad kenasti hakkama. Kui aga lind öökülmaga jäässe kinni jäätub, tuleb appi kutsuda päästeamet, kes linnu lahti aitab ja suurele veekogule toimetab, mis talve jooksul täielikult jäätuma ei kipu. Oluline on, et lind saaks teiste omasuguste juurde. Samamoodi peab toimima suurte luikede ja teiste lindudega, keda võib sarnane saatus tabada.

Meelita kurge toiduga

Murelikuks teevad veel ka kured, kes praeguste külmadega otseselt hädas ei ole, küll aga on neil toidu leidmine raskendatud. Rändest maha jäänud kurgede püüdmine on samuti väga keeruline, sest nad on täiesti elujõulised ja tublisti lendavad linnud.

Selliste kurgede abistamiseks tuleks neid tasapisi sobiva toiduga harjutada, milleks on näiteks kanasüdamed ja värske kala, ning proovida meelitada lind siseruumi. Selleks sobib näiteks kuurialune, laut või garaaž, et Eesti metsloomaühingu vabatahtlikud saaksid ta sealt üle võtta ja hoiukodusse talvituma viia. Võimalus on ka kure peatuspaiga lähedusse üles panna telk, kuhu ta sisse meelitada.

Lihtsalt niisama järele joostes neid kätte saada paraku ei õnnestu, sest lendavat lindu inimene ei püüa. Samuti on väga oluline, et lindu lihtsalt toiduga ei nuumata. Nii saab ta elujõudu muudkui juurde, kuid ühel ööl, kui külmakraadid veelgi langevad, lind lihtsalt hääbub. Kui teda õigel hetkel ei leita, siis uut kevadet ta kahjuks enam ei näe.

Kurgedele võib aeg-ajalt toitu pakkuda, kuid kui seda kogu aeg teha, ei pruugi ta rändele minnagi. Nii võib ta talvel siiski hätta jääda. FOTO: Marianne Loorents

Sellistel lindudel peaksid kohalikud kindlasti silma peal hoidma, omavahel ja loomi abistavate organisatsioonidega koostööd tegema ning proovima neid toiduga meelitada ning kinni nabida.

Kui tahad talveperioodil veelindudele ise tuge pakkuda, võib seda teha riivitud kurgi ja porgandiga. Neile võib pakkuda ka lehtsalatit, hiina kapsast ning teravilja. Ikka ja jälle tasub meelde tuletada, et sai ei ole ühelegi linnule sobiv toit!

Siil peaks ammu magama

Mõistagi ei tohiks inimese silma alla sattuda enam ükski ringi uitav okaskera. Siilid on ennast mõnusatesse talvekorteritesse unne sättinud ja ükski täie tervise juures olev tegelane enam nina välja ei pista. Kui aga peaksite mõnda neist kohtama, siis tuleb kohe tegutseda. Vii siil tuppa ja kaalu ta ära. Vaata loom selle pilguga üle, et ega tal mõnda nähtavat vigastust ei ole ja võta ruttu ühendust Eesti metsloomaühinguga.