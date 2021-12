Trenn, kus lõbu on kõige olulisem!

Sel korral oli Järveküla spordikeskuses trennis umbes 20 noort. On selge, et kõigil pole päris samad oskused, aga mitte keegi ei tunne ennast väljajäetuna. Kõik saavad vollemängus osaleda ning tunda ennast meeskonna vajaliku lülina. Kui serv või sööt välja ei tule, saab uuesti proovida, kuni paremini läheb. Tegijal juhtub ja kui ei eksi, siis ei saa ka sellest õppida.

See on üks põhjustest, miks kõigil hea tuju on. Selle asemel, et eksijaga pahandada, kõlavad teistelt lastelt ainult toetavad hüüded. Treener Kaisa on ise pealt näinud ja kogenud, kuidas treenerid mõnikord õpilaste peale häält tõstavad ning teab, et see mõjub lastele ainult halvasti. Ta teab ka hästi, kuidas võib juhtuda, et treenerid suruvad õpilasi viimase piirini nii, et laps lahkub trennist vaevu kõndides. Seda enam on tema trennides oluline, et kõigil oleks hea olla ja mitte keegi ei lahkuks trennist kurva tujuga, sest see emotsioon tuleb koju kaasa ja võib veelgi rohkem haiget teha.

«Kui räägin lastega teistest trennidest, siis nad ütlevadki mulle, et nende treener ei kuula neid,» muretses Kaisa, et paljud lapsed ei naudigi sel juhul trenni. Tema tahab oma trennilastele rõhutada, et esmane eesmärk ei ole medal ega võit, vaid end tuleb oma kehas hästi tunda ja arendada.

Seda on ka tema «jüngrite» pealt hästi näha, et kõik tulevad trenni end hästi tundma. Isegi siis, kui paratamatult keegi vahel kukub või kriimustuse saab, tegeldakse olukorraga rahulikult ja ilma paanikata. Plaaster peale, kiire joogipaus ja kui laps tunneb, et tahab edasi mängida, siis läheb kõik muretult edasi. Ja kui ta otsustab siiski, et tahab koju minna, siis nii ongi! Peamine on, et ta endale liiga ei teeks.

Head meeskonnatööd aitab vormida söödumängu harjutamine. FOTO: Sander Ilvest

Vaimne pilt on tähtis

Võrkpallis on vigastused kiired tekkima ja kõige suurema ohu all on õlad ja põlved. Mida intensiivsemalt sa mängid, seda suurema surve all on keha ning suureneb ka vigastuste oht. Seega on treenides äärmiselt oluline vahepeal puhata, et liigesed saaksid taastuda ja vigastuste oht väheneks. Mõni pealtnäha väike vigastus võib järjest suuremaks kasvada ja tekitada omakorda vigastusi, millest võib-olla ei saagi terveks.

Seda enam on oluline rõhutada ka treenitavate vaimse tervise poolt. Parimad tulemused spordis sünnivad siis, kui atleet tunneb end hästi ja värskena, seega oleks hea, kui treenerid tegeleks ka laste vaimse heaoluga.