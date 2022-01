Bändi kutsumist ei pea jääma ootama – tegutse ise!

Mis on akustilise ja elektrilise kitarri erinevused?

Mõlemad on kuue keelega keelpillid. Akustilisel mängisin sõrmitsedes, mis on väga huvitav, meloodiline ja ilus. Kui mängida väikese publiku ees ja väiksel alal, on akustiline kitarr ideaalne. Kuid kuna mul tekkis soov bändi teha, siis tahtsin ikkagi elektrikitarri ja ka soolot mängida. Nii ongi umbes kaks aastat minu õpetaja olnud Artur Skrõpnik.

Mida vanemad sinu muusikahuvist arvavad?

Vanemad pigem ikka pooldavad seda. Nad ise ei ole muusikainimesed, aga kui mul hakkas kitarriga hästi minema, siis õde ja vend soovisid ka pillimängu õppida. Õde õppis iseseisvalt ukulele selgeks ja väikevend tahab trumme mängida. Viimati mängisin vanaema ja vanaisa sünnipäevadel. Mul olid juhuslikult kõlarid ja pill kaasas ning kuna külalised soovisid, siis mängisingi. Esitasin ka keerulisemaid lugusid, mida olin alles hiljuti õppinud. Usun, et vanavanemad olid minu üle üsna uhked.

Kas oled mõelnud, et võiksid pillimängu juurde ka ise laulda?

Huvitav, et sa seda küsid, sest ma just tegelesin sellega. Hiljuti tegin samamoodi postituse Facebooki ning leidsin selle kaudu endale lauluõpetaja. Proove pole me veel teinud.

Millised on su tulevikuplaanid?

Ma näen ennast muusikuna. Läksin gümnaasiumisse, kuna pole kindel, mida soovin edasi teha, kuid muusika on minu jaoks kindel asi. Unistus on mängida bändis, miks mitte ka välismaal. Praegu mängin iga päev vähemalt kaks tundi pilli. Kui mulle satub ette mõni video, kus keegi mängib huvitavaid käike, siis vahel õpin need ka ise selgeks, et neid oma mängus kasutada.

Sõbrapäevik Lemmiktoit: pitsa Hingeloom: kotkas Lemmiktund: vahetund Laul, mis kummitab: Guns N’Roses «Sweet Child O’ Mine» Staar või eeskuju: kitarriõpetaja Artur Skrõpnik