DJ amet on keskmisest raskem!

Tallinna inglise kolledži 4. klassi õpilane Oskar Murel (10) sattus Peetri juurde tänu õele, kes märkas vennas huvi muusika ja DJ ameti vastu. «Mul oli soov klassiõhtul midagi lahedat teha,» alustas noormees. Kodus pani ta Spotify playlist’i telekast mängima ning asetas enda ette lauale taldrikud ja veinipudelite korgid, et oleks, mida keerutada ja kruttida. «Ka mina ei teadnud alguses, mida DJ-d teevad. Arvasin lihtsalt, et DJ paneb mängima ühe ja siis teise loo,» meenutas Oskar.

Kuigi klassiõhtul esinemise eesmärk ei ole noormehel veel täitunud, siis esimene ülesastumine on juba seljataga. «Minu õel oli soolaleivapidu, kuhu ta kutsus neli sõbrannat,» rääkis Oskar. Õelt ta raha esinemise eest ei küsinud. «Õhtu edenedes tõid tüdrukud ise mulle lauale tipitopsi ja nii teenisin ka esimese palga,» muigas noor DJ.

Nüri harjutamine

Enamasti tullakse noorte DJ kooli vanuses 15–37 eluaastat. Nooremaid õpilasi varem väga vastu ei võetudki, kuna ameti taga on tegelikult raskem töö, kui välja paistab. Nii nagu Oskarilegi meeldib väga muusika, tuleb samal põhjusel DJ kooli enamik õpilasi. Mõned on aga ühe kindla muusikastiili austajad ning soovivad õppida, kuidas seda teistele mängida. Nemad tulevadki oma muusikaga, et publikule just oma lemmikstiili esitada. On ka neid, kes teevad ise lugusid, kuid ei tea, kuidas neid teistele jagada, ning soovivad seetõttu DJ-ks õppida.

«Huvikooli tulekuks ei ole tarvis muusikalist haridust, kuid rütmitunne peab olema,» selgitas Taim. Kui rütmitunnet ei ole, otsustab mõni noor ise loobuda. Kes alla ei anna, seda hakatakse «dresseerima». «Pöördusin tantsutreenerite poole ja nemad näitasid õlale koputamise meetodit ehk patsutan õpilase õlale ja loen kaasa: üks, kaks, kolm, neli,» demonstreeris Taim. Mida raskem ülesanne, seda suurem on rõõm, kui asi lõpuks õnnestub!

Oskari lemmikuim muusikažanr on elektrooniline tantsumuusika. Peeter Taim jagab noormehele žanri mängimise kohta soovitusi. FOTO: Mihkel Maripuu

Tihti jääb mulje, et DJ on puldis, näpud püsti ja 60 000 fänni hulluvad. Vahel tullaksegi kooli ootustega, et õpin puldil nupud ära ja kõik. Reaalsus on aga üsna nüri harjutamine. Näiteks kui mõni üleminek ühelt laulult teisele välja ei tule, peab seda aina uuesti ja uuesti harjutama, et tehnilised nõksud selgeks saada. «Vajalik on ka meeletult palju muusikat kuulata. Selles osas peab olema lai silmaring,» lisas Taim. Veel kuulub DJ-ks õppimise juurde oma settide salvestamine, kuulamine ja analüüsimine. Asja hea külg on see, et harjutades oled just selle muusika sees, mida naudid.