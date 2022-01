Aasta lind on meie kõikide lind!

Metskurvits on tuvist pisut väiksem, pruunikirju ning üsna pika nokaga lind. Nagu ütleb tema nimigi, elab metskurvits metsas ja eelistab just vanemaid metsi. Metskurvits tegutseb valdavalt hämaras ja öösel, päevaajal on tema kohtamine väga juhuslik.

Metskurvits teeb pesa enamasti metsa noore kuuse või põõsa alla maapinnale, tavaliselt muneb sinna neli valkja põhitaustaga pruunikirjut muna. Metskurvitsa pesitsusperiood on üsna pikk. Nii on ka nende munadega pesi või kollase-pruunikirjusid poegi võimalik meie metsades leida aprilli keskpaigast augusti alguseni. Valdavalt veedavad meie kohalikud metskurvitsad talve Briti saartel ja Edela-Euroopas – Prantsusmaal ja Hispaanias. Mõnel juhul on neid talvitumas leitud ka Itaalias ja Kreekas.

Metskurvits sööb põhiliselt vihmausse, harvem sekka ka mõne mardika- või kärbsevastse. Kuigi teada on peaaegu kümmekond erinevat metskurvitsa häälitsust, siis ilusat ja kaugele kostvat laulu tal ei ole. Vaid kevadel ja suve esimesel poolel on õhtuhämaruses kuulda mängulendu tegeva isaslinnu kutsehüüdu, mis tavaliselt on kolmesilbiline «kvorr-kvorr-piits… kvorr-kvorr-piits».

Metskurvitsa elu on täis ohtusid. Tema pesi võivad rüüstata ning ka poegi süüa nii nugis, kährik, rebane kui ka metssiga. Vanalinde murravad sageli raudkull, kanakull või händkakk. Lisaks looduslikele vaenlastele on metskurvits kogu oma levikuala ulatuses populaarne lind, keda jahtida.

Kuna metskurvits on tegutseb valdavalt hämaruses, on teda väga raske uurida. Seetõttu on teadmised linnu bioloogiast veel üsna kasinad. Samas on tegemist paljuski ainulaadse linnuga. Näiteks nimetatakse teda ka ilmalinnuks, sest ainukese linnuliigina maailmas ei ole tal välja kujunenud kindlaid rändeteid ja -aegu. Iga lind valib igal aastal, lähtudes oma kogemustest ja ilmaoludest, kus ta talve veedab ning millal ja kustkaudu hakkab talvitusala poole liikuma. Paljud tema eluavaldused näivad meile veel tänagi suure müsteeriumina.

Metskurvitsate arvukus on kogu nende levikuala ulatuses viimase 30 aasta jooksul langenud. Selle põhjusteks peetakse elupaikade hävimist ja kliima soojenemist. Metskurvitsa valimine aasta linnuks 2022 annab hea võimaluse tutvustada seda põnevat lindu paljudele huvilistele, samas pöörata tähelepanu nii kliimamuutustele, meie metsade seisundile kui ka jahindusega seotud küsimustele.