Sibula DNA saab kätte mõnekümne minutiga

Kaspar: Selle saab mikroskoobi alla panna ja uurida. Kuid huvitav fakt on see, et DNA on läbipaistev. Poolas olles võtsime iseendalt DNAd. Hõõrusime kõrvatikku suus ühel ja teisel põsepoolel ja siis hõõrusime tikku vastu klaasitükki, mida lõpuks ka kuumutasime. Sellele värvi lisades oli DNA mikroskoobi all näha.