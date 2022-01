Saame tuttavaks ⟩ Kasperi süda tuksub teatri poole

Lavastus «Lõplik või lõpmatu?» sai alguses koolis kohustuslikust uurimuse või praktilise töö tegemisest, mille raames tulid Kasperile ideed alates raamatu kirjutamisest kuni näituse korraldamiseni välja. Noormehele oli tähtis, et valmis saaks äge asi. «Ma mõistsin koolitööd nii, et see on võimalus katsetada ja teha ära midagi suurt,» meenutas Kasper.

Lõpuks otsustas ta kirjutada ja lavale tuua näitemängu, mille algsed ideed olid üsna lennukad. «Tahtsin teha kahe vaatusega psühholoogilise lavastuse, kus on suur lugu suurte eksistentsiaalsete küsimustega. Need olid minu algsed määratlused,» rääkis Kasper.

Olles ise aastaid just psühholoogilise teatri pooldaja, oli Kasperil soov pakkuda publikule nii visuaalset kui ka mõttelist elamust. Nii tekkis idee kasutada Faehlmanni muistendit «Koit ja Hämarik» ning asetada nende vahele pime füüsikaprofessor. Selle laitis aga tema sõber maha, põhjendades, et kirjatükk on liiga keeruline. Kasper võttis professori ära ja tahtis lisada hoopis olemusliku probleemi ehk selle, kuidas tõestada füüsika abil, et jumal on olemas. «Seda oli põnev kirjutada ja nii hakkasin ka füüsika vastu rohkem huvi tundma,» selgitas ta.

Edasi tõi ta sisse tarokaartide teema, mis justkui vastandus teadusele ja usule. Lõpuks sai kokku 69 lehekülge teksti, kus jooksis korraga reaalne ja ebareaalne ajaliin. Lisaks tekkis idee vahetada esimene ja teine vaatus omavahel ära. «Mõtlesin, et näitame vaatajatele alguses metafoore ja ideid ning teises vaatuses seda, kust need tulid,» oli noormees põnevil, kuid mõistis üsna pea, et kirjutis meenutas pigem filmistsenaariumi. Oli tarvis, et keegi annaks ausat tagasisidet ja tooks noormehe maa peale tagasi.

Kasperi vanaisa, jaapani keele, kultuuri ja ajaloo uurija Agu Sisask luges lavastuse läbi ning tegi kirjatöö pihuks ja põrmuks. «Tagasiside oli mulle väärtuslik ning koos vanaisaga suutsime mõne päevaga sellest materjalist teha midagi väga head ja veel ägedamat,» tunnustas poiss vanaisa.

MÕISTED. Mida see tähendab? Psühholoogiline teater (või lavastus): Psühholoogiline teater põhineb autori läbitunnetatud näidendil. Selleks on vaja, et näitlejal oleks selge, mida mängida ja mille nimel mängida. See saab sündida ainult koos näitlejatega. Eksistentsiaalsed ehk olemuslikud küsimused: Eksistentsialism on fiosoofiline ja kirjanduslik vool, mis tekkis teise maailmasõja ajal. Eksistentsiaalsed küsimused on näiteks sellised: mis on elu mõte; mis tuleb pärast surma; mida tähendab armastus jne.

Lavastaja suur töö