Laura raamatusoovitused ⟩ peremuredest ja eemaletõukamisest

Kas noortel õnnestub pääseda? Mis ikkagi juhtus sügisballi õhtul? Miks lõpetas Lennon Zoriega suhtlemise? Milliseid saladusi varjab Zorie isa? Kõike seda ja palju muud põnevat saadki lugeda raamatust.

Raamat rääkis põhiliselt sõprusest ning perekonnast. Väga hästi sobivad sellega kokku ütlused, et perekonda ei saa valida ning sõpra tuntakse hädas. Palju käsitleti pereprobleeme ning nendega toimetulekut. Mulle meeldis ka see, et välja oli toodud näiteid erinevatest peremudelitest.

KÕRVALE JÄETUD. «Tänapäeval on kõigi nimi sorry»

Autor: Bart Moeyart

Sihtgrupp: 12-aastased ja vanemad

Lehekülgede arv: 120

Ilmumisaasta: 2021

Bianca on natuke õnnetu tüdruk. Tema vanemad elavad lahus, nooremal vennal on ravimatu südamehaigus ning tüdruku emal pole kunagi Bianca jaoks aega. Isa näeb ta igal nädalavahetusel. Kõigi nende asjade pärast on Bianca muutunud kinniseks ja mõtlikuks. Talle ei meeldi eriti suhelda ning ta naudib üksi olemist. Sellest hoolimata on tal suur süda ja hea fantaasia. Ta veedab tunde unistades paremast elust, perest ja sõpradest.

Oma huvitava maailmapildi tõttu tunneb ta, et keegi ei mõista teda. Selleks et ta saaks üksi olla, on ta ehitanud salajase onni. Sealt ei leia teda keegi. Onnis hoiab ta karpi piltidega ajast, mil kõik oli veel hästi.

Asjad muutuvad hullemaks, kui selgub, et Bianca isa ei tahagi tütart nii tihti näha, sest väidetavalt ei oska Bianca käituda. Muidugi on tüdruk väga kurb, sest kodus ei pöörata talle samuti eriti tähelepanu. Ema on alati väsinud, sest tal on palju tegemist Bianca vennaga, kes on käinud juba mitmel südameoperatsioonil. Bianca tunneb end tihti eemaletõugatuna. Ta tunneb, et pole kunagi piisavalt hea ega tee midagi õigesti.