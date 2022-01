Ka kõige pisem lemmikloom vajab hoolt ja armastust

Närilisi ja küülikuid on mõistlik osta hea kasvataja käest, kes oskab lahti seletada looma vajadused, määrata õigesti tema sugu ja tervislikku seisundit. Eestis leidub küülikute, rottide, merisigade, deegude ja tšintšiljade kasvatajaid. Tasub vaadata ka varjupaikadest, sest sinna satub neid samuti. Müügikuulutusi leiab ka sotsiaalmeediast.

Pärast uue lemmiku võtmist on kasulik külastada loomaarsti ja lasta loom üle vaadata. Päris kohe ei tasuks uut lemmikut kodus olevate loomadega kokku lasta, vaid teha 14-päevane karantiin, et vältida võimalike infektsioonhaiguste levikut.

Närilise puur peaks olema nii suur kui võimalik. Mida rohkem on loomal võimalust liikuda ja mida rikkalikumalt on puur sisustatud, seda huvitavam on loomakese elu. Rotil, deegul ja tšintšiljal peab olema kõrgem puur, meriseal aga madal, kuid võimalikult lai ja pikk. Kääbushamstrite ja hiirte puhul on oluline, et puuri võrede vahe oleks nii tihe, et pisike elanik välja ei pääseks. Küülik aga polegi puuriloom, vaid tahab vabalt liikuda, nagu kass või koergi. Kui küülikut ei saa toas lahti lasta, on hea ka aedik.

Mõned närilised on aktiivsemad päeval, teised öösel. Näiteks tšintšilja või hamstri puuri ei tasu paigaldada magamistuppa, sest need loomad elutsevad just öösiti. Samuti peaks puur olema kohas, kus ei ole tuult. Nimelt ei talu närilised tuuletõmbust.

Tšintšilja. FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Mitu närilist korraga

Merisead, deegud, rotid ja tšintšiljad on sotsiaalsed loomad ning neid võiks pidada mitmekesi. Tuleb aga arvestada, et närilised paljunevad väga tihti ja edukalt. Ideaalsed paarid on kas kaks emast või kastreeritud isane ja emane. Kusjuures isased loomad ei pruugi sõbruneda, isegi kui nad on ühest pesakonnast.

Hamstreid peetakse alati üksikuna. Nemad ei talu konkurentsi ning võivad üksteist tõsiselt vigastada. Kahe küüliku sobitamine on samuti paras kunst. Nad võivad sõbruneda kohe või jääda igavesti vaenlasteks. Siin ei loe loomade vanus ega sugu.

Närilised on tundliku seedimisega. Nende toit peab olema tasakaalustatud ning liigile sobilik. Närilisi on nii herbivoore ehk taimetoitlasi kui ka omnivoore ehk kõigesööjaid. Herbivoorid on näiteks merisead, omnivoorid aga rott ja hiir, kes kindlasti peavad saama ka loomse päritoluga toitu. Küll aga ei maksa anda ühelegi närilisele ampsu oma toidulaualt, sest need toidud on liiga maitsestatud ja võivad olla loomale kahjulikud või mürgised.

Alati tasub uurida, mis toitu loomake vajab ning osta loomapoest kvaliteetset, liigile sobivat toitu. Küülikud ja paljud närilised vajavad ka juur- ja puuvilju, kuid ettevaatlik tasub olla näiteks kapsa ja õuntega, sest need tekitavad liigselt kõhugaase. Deegudele ei tohi näiteks anda magusat, sest neil on kõrge veresuhkru tase.