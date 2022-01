Kelly Sildaru ootab pikisilmi taliolümpiamänge

Sul oli just tihe detsembrikuu USAs. Said viimati Dew Touril esikoha tänavasõidus (streetstyle), teise koha rennisõidus (halfpipe), pargisõidu (slopestyle) finaalist loobusid. Kuidas sa ise selle võistluse kokku võtad?

Olen väga rahul, kuigi natuke kurb on, et ei saanud slopestyle’is võistelda. Rada mulle meeldis, olin enesekindel ja tahtsin neid trikke teha, mida ma seal õppisin ja tegin. Aga oli oluline mõelda tervisele ja natuke ka tulevikule ning mitte võtta lisariske. Arvan, et see oli õige otsus. Aga selle üle, et pipe’is teise koha sain, oli mul väga hea meel. See oli kusjuures mu esimene Dew Touri pipe’i võistlus. Ühe korra vist olen võistelnud, aga see oli tiimivõistlus, mitte individuaalne. Ja streetstyle’is võistlesin ka esimest korda, nii et olen väga rahul.

Mis sind uuel aastal ees ootab?

Jaanuari alguses sõidangi kohe uuesti ära, kolmeks nädalaks. Tulen vist paariks päevaks tagasi Eestisse ja siis ongi juba olümpiale minek.

Kas taliolümpiamängudel oled endale ka mingisugused ootused seadnud?

Otseselt mitte, ma ei taha endale konkreetseid ootusi seada. Esiteks on see uus kogemus ja minu meelest juba olümpiale minek on väga äge. Lihtsalt tahangi oma asja ära teha nii, et olen ise endaga rahul. Viimasel ajal olen aru saanud, et endaga rahulolu ja hea enesetunne läheb mulle kõige rohkem korda.

Kas olümpial võistlemine on kuidagi tähtsam või erilisem kui mujal?

Natukene ikka on. Kõik inimesed räägivad sellest ja teavad olümpiat, eks see ikka veidi mõjutab. Praegu pole ma veel täpselt aru saanud, mida see olümpial võistlemine endast kujutab, aga ootan seda väga.

Kuuldavasti on naistrikisuusatajate tase olümpiahooajal väga kõrge ja sportlastel tuleb silma paistmiseks midagi erilist teha. Kuidas see päriselt välja näeb, kui palju saad võistlusel omaloomingut teha?

Kui ma oma võistlusprogramme kokku panen, siis saan ikka ise valida, mida täpselt seal teen. Üldiselt teen neid trikke, mida olen varem teinud ja mis on mul selged. Mina vähemalt ei taha võistlushooaja keskel võtta mingeid lisariske, et hakata uut trikki proovima või midagi katsetama. Rennis on üldiselt sama run kogu aeg, slopestyle’is sõltub palju sellest, milline rada on, sest hüpped on alati erinevas järjekorras ja eri suurusega. Ka rail’id on alati erinevad. Seal tuleb siis vaadata, mida kusagil teha saaksin, aga peab ka mõtlema, et suudaksin kõik need asjad järjest ära teha. Et hoog püsiks ja saaksin teha oma parimaid trikke.

Kelly võistlemas jaanuaris USAs Mammoth Mountain'il. FOTO: Sean M. Haffey

Mis mõtted valdavad sind enne võistlema asumist? Ja pärast oma soorituse lõppu?