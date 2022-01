Saame tuttavaks ⟩ Jääpurjetaja Andrias ootab külma ilma

Üksi, ja võistlustel, sõidu ajal, ei tohi ka treener midagi hüüda. See on keelatud. Päevas on päris mitu sõitu ja nõu võib anda sõitude vahel.

Olen mitu korda kelgust välja kukkunud ja paar korda ka EMOs käinud. Siis ei tohtinud kaks nädalat trenni teha. Teise kelguga kokku pannud ei ole. Kõige hullem on see, et koos sõidab 60 kelku ja kiirus on 100 km/h, aga kelgul pidureid ju ei ole. Seisma saab jääda nii, et keerad kelgu vastu tuult, nagu purjetamiseski. See on päris karm. Üks ohtudest on ka jääprakku sõitmine.