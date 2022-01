Noored pööravad tähelepanu LGBT+ õpilaste probleemidele

Vikerkaarelipp õmmeldi kokku sügise jooksul ning selle suurus on 13 x 23 meetrit. Kokku on lipp ligi 300 ruutmeetri suurune. Teatri väljakul rullisid lipu lahti umbes 30 noort, kes aitasid kaasa lipu ja näituse valmimisele.

Lipu autorid Karl Joonas Alamaa (21) ja Lisette Sivard (22) rääkisid, et lipp õmmeldi nõnda suur, sest LGBT-teemasid eiratakse väga tihti avalikus arutelus. «Sellisest mastaabist on keeruline mööda vaadata,» selgitas Alamaa lipu kõrval. «Lipp on nii selge sümbol. Meil on tänavatele vaja midagi selget ja mõistetavat,» lisas Sivard.

Kuigi algul oli plaanis lipp anonüümselt avalikustada, siis lippu esimest korda täies mahus nähes otsustasid autorid selle siiski suurema rahvahulga keskel lahti rullida. «See lisas lipule kui sümbolile juurde päris inimeste jõu ning panuse,» ütlesid Sivard ja Alamaa.

Edaspidi kavatsevad noored lippu näidata erinevates kohtades üle Eesti. «See peaks ilmuma senikaua, kuni mingeid muutusi on näha,» ütles Sivard. «Kedagi ei tohiks kiusata tema orientatsiooni pärast. Me tahame rohkem hoolimist.»

Kunstnikud Karl Joonas Alamaa ja Lisette Silvard. FOTO: Eero Vabamägi

Näitus on jätkuks 2018. aastal tehtud Eesti LGBT+ koolinoorte uuringule, mille tulemused avaldati möödunud aasta novembris. Selgus, et paljude õpilaste igapäevaelu on raske. 68 protsenti vastanud LGBT kooliõpilastest on kogenud vaimset vägivalda oma soolise eneseväljenduse tõttu ning lausa 57 protsenti vastanutest on vaenulikke kommentaare kuulnud isegi õpetajatelt. Näited õpetajate kommentaaridest on Solarise keskuse näitusel välja toodud.

Eesti LGBT ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre rääkis näitusel, et kampaania eesmärk on vajalik teema avalikkuseni tuua. «Kampaania laiem eesmärk on teavitustöö ning tahame viia kooliuuringu faktid laiema avalikkuse ette. Muidu me räägime küll lugudest, aga meil ei ole olnud nende taga konkreetseid numbreid,» seletas ta.

Näitus jääb Solarise keskusesse 30. jaanuarini, mille järel hakkab rändnäitusena mööda Eestit reisima. Seda saab tellida koolidesse, hoonetesse ja üritustele, et inimesi sel teemal veelgi rohkem harida. Näitusega kaasnevad ka tunniteemad õpetajatele, et neil oleks võimalik seda teemat õpilastele edasi anda.