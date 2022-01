Doktor Kloun toob palatisse rõõmu

Kes on doktor Kloun?

Doktor Klounid on haiglas viibivate laste mängukaaslased, sõbrad ja naerutajad, kellest seal puudus on. Mitte ükski laps ei jää ükskõikseks, kui palatisse siseneb doktor Kloun. See roll lubab klounil olla veider ja kohmakas ning teha tempe. Palatis sünnib suheldes ja koos mängides uus energia. Doktor Klounid ei ole etlejad ega esinejad, vaid haaravad lapsed kaasa toredasse mängu ja sahmerdamisse. Selline lähenemine annab lapsele enesekindlust ja jõudu.

Lastele on vaja ka lohutajaid ning doktor Klounid teevad seda siiralt ja mänguliselt, last haletsemata ega küsides tema tervise või diagnoosi kohta. Haiglaklounid näevad vaid lapse tervet poolt ehk neid, kes soovivad naerda ja teha trikke koos naljakate doktoritega, kel on küll valged kitlid seljas, kuid punane klouninina ees.

Mille poolest erinevad nad päris arstist?

Doktor Klounide kaasamine ravis aitab lastel pikkamisi või lausa päriselt võitu saada hirmust valge kitli ees. Tiitel «doktor» ei ole enam nii kauge ja kõhedust tekitav. Päris arstid ravivad diagnoosi põhjal ravimitega, doktor Klounid ravivad naeruga. Või kui naermiseks pole jaksu, siis loovad hea tuju ning vähendavad kartust, mis omakorda aitab päris arste nende töös.

Keda doktor Kloun külastab?

Doktor Kloun külastab lapsi igas vanuses, imikutest kuni täisealiseks saavaid noori, kes on haiglas ravil. Nad on külastanud lapsi Tallinna lastehaiglas, Tartu lastekliinikus, Maarjamõisa haiglas ja Narva haiglas.

Kas iga laps, kes satub haiglasse, saab doktor Klouni külla kutsuda?

See on siiski koostöös meditsiinipersonaliga. Seega mitte iga laps ei saa doktor Klouni endale külla tellida.

Mida doktor Kloun oma külastuse jooksul teeb?

Võimaluste piires klounid ikka mängivad lastega. On ka väga raskelt haigeid lapsi, kes ei saa voodist välja. Neile teevad klounid improviseeritud etteaste. Doktor Klounidel on palju mänguvahendeid: näpunukud, žongleerimispallid, muusikariistad, mustkunstitrikid, äraarvamismängud.

Kuidas lapsed klounid vastu võtavad?

15 tegutsemisaasta jooksul ei ole olnud tõrjumist, ainult mõnel üksikul korral on kardetud. See on aga tähtsusetu kogu rõõmu juures, mida lapsed kogevad, kohtudes doktor Klounidega. Sellest võiksin kirjutada raamatu!

Aga vanemad?

Vanemad mängivad kaasa, naeravad laste naeru saatel ja mõned julgemad teevad ka trikke kaasa, laulavad ning tögavad doktor Kloune. Mõnel üksikul korral on olnud pisut tõrjumist. Doktor Klounid ennast peale ei sunni, kohtumine on ikka vabatahtlik. Kui ei soovita haiglakloune oma palatisse, siis nad ei tule.

Mis teeb doktor Klounile rõõmu ja mis muudab kurvaks?

Rõõmu valmistab laste rõõm. Kui laps ei naera rõkkavalt või ei soovi kaasa teha tempe, siis doktor Klouni rõõmustab laste vaikiv silmasära. Kurvastab? Me ei luba endale sellist tunnet, sest muidu on võimatu puhta ja hea energiaga haigla lastele külla minna.

Kui palju on Eestis doktor Kloune?

Tallinnas tegutseb hetkel üheksa, Tartus neli ja Narvas kolm doktor Klouni.

Naermine teeb tuju paremaks ja mõjub hästi tervisele! FOTO: Shutterstock