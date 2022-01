Saame tuttavaks ⟩ Valu ei takista Eliisat tipu poole pürgimast

Cadmiumil endal on päris väärikas ajalugu. Ta kuulus eelnevalt Eliisa treenerile Erkki Hõimule, kes on Eliisa ema Helle koolivend. Cadmium on mitmel korral tulnud lausa Eesti meistriks, aga ühel hetkel ei olnud Erkkil enam nii palju aega temaga tegeleda. Erkkile avaldas muljet, kuidas Eliisa ja Helle oma hobuste eest hoolitsevad ning ta otsustas hobust Eliisale pakkuda. Helle ei julgenud alguses Eliisale rääkida, et Erkki sellise pakkumise tegi, kuna tegu oli alles 13-aastasele tüdrukule suure vastutusega.

Uue hobusega harjumine on keeruline ja pikk protsess nii loomale kui ka sõitjale. Mitmel korral tuli ette kukkumisi ning Eliisa vasakus käes on seetõttu lausa metallplaadid sees, kuid iga kukkumise järel üritas ta edasi. Ema mõtles ikka, et «nüüd ongi kõik», aga Eliisa tõusis uuesti ja proovis Cadmiumiga harjuda.

«Kui hakkasin Cadmiumiga tegelema, siis me ei saanud üksteisest üldse aru. Mina ei saanud aru, mida tema tahab ja tema ei saanud aru, mida mina tahan,» kirjeldas Eliisa. «Alguses toimubki nunnutamine. Tuleb koos olla ja hobust paitada, teda puhastada ja talle maiuseid anda. See tekitas meie vahel sõpruse.»

Sõpruse loomine võttis aega oma kaks aastat, aga nüüd saavad Eliisa ja Cadmium üksteisest hästi aru. Seda on näha ratsakeskuses, kus nad hüppavad takistustest üle nagu kellavärk. Isegi siis, kui ühel neist on kehvem tuju, mõistavad nad üksteist ja arvestavad sellega.

«Oli ka neid trenne, kus ma tulin lõpus hobuse seljast ära ja ütlesin, et ei taha enam. Ma tundsin, et ei saa loomaga hakkama ning rikun ta lihtsalt ära,» tõdes Eliisa. Ema aga motiveeris tütart edasi pingutama, isegi siis, kui ta ise ei julgenud trenne oma silmadega vaadata, vaid hoidis telefonikaamerat silme ees, et läbi selle jälgida.

KOMMENTAAR. Eliisa on hobusega hea koostöö leidnud

treener Erkki Hõim

Eliisa on väga hästi hakkama saanud ja tubli olnud. Cadmium on minu vana võistlushobune ja kui ma vaatasin, et mul said temaga asjad tehtud, siis otsustasin hobuse anda just Eliisale ja Hellele, kuna polnud soovi teda võõrastele müüa.

Pildil Eliisa Kalpus, hobune Cadmium ning treener Erkki Hõim. FOTO: Kristjan Teedema

Eks tal on haigusega oma raskused, aga ta sõidab need takistused ilusti ära, mida suudab. Ta on isegi rohkemaks võimeline. Cadmium ise on üsna ettevaatlik ja püüdlik, aga Eliisa on temaga hea koostöö leidnud. Eliisa on veel omamoodi huvitav, et ta võtab end võistlustel väga hästi kokku.

Kahjuks meil Eestis pararatsutajate klassi ei ole. Kui vaadata Eliisale otsa, kui ta hobusega sõidab, siis ei ole kuidagi näha, et tal võiks olla valus või raske. Ratsutamine annab talle väga palju juurde – tal on hobune, kellega ta saab tegeleda. Hobune on nagu pereliige. See ei ole ainult nii, et võtad oma tossud kaasa ja teed trenni ära.