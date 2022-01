Hanna-Sandra lummab laval ja sotsiaalmeedias

Sandra Kulderknup. FOTO: Herman-Erik Isop

Kuidas jõudsid missinduse juurde?

Olin äkki 12, kui läksin modellikooli. Sealt pakuti, et kool korraldab ka missivõistlust ja võiksin osaleda. Seal ma midagi erilist ei saavutanud, aga olin ka teistest noorem. Vahepeal olin sellest eemal, tegin pigem pildistamisi. Suve alguses tuli jälle pakkumine osaleda võistlusel. Ka see oli alates 16-aastastele ja mina olin siis 15. Aga tulin sealt koju nelja tiitliga ja üldarvestuses läks väga hästi.

Oled sõna võtnud ka seksuaalvägivalla ja vaimse tervise teemal. Miks on need teemad sulle olulised?

Olen puutunud kokku seksuaalvägivallaga ja tahtsin sel teemal ka podcast’i episoodi teha. Podcast’ile tuli palju tagasisidet inimestelt, kes on selle samuti läbi elanud. Olengi võtnud eesmärgiks kajastada teemasid, millest ei räägita. Need on vajalikud, kuid on ühiskonnas veel tabuteemad. Kui mulle kirjutatakse, et kellelgi juhtus sama asi, mis mul, siis üritan anda nii palju nõu, et inimene jõuaks professionaalide juurde ja saaks abi. Noored usaldavad mind ja paljud kirjutavad mulle. Vahel on kergem võõraga rääkida ja minul on igatahes hea tunne, et saan neile olemas olla.

Milliseid nõuandeid sa siis noortele jagad?

Seksuaalvägivallast rääkides on esimene nõuanne: mine politseisse. Isegi kui sa ei taha avaldust teha või midagi ette võtta, on selle kohta vähemalt märge olemas. Teiseks, räägi mõne täiskasvanu või psühholoogiga. Ära jää oma murega üksi! Ka vaimse tervise puhul on see nii. Palju küsitakse ka sõprussuhete kohta ning sel teemal saan rohkem oma arvamust avaldada. Ütlen, et mina teeksin niimoodi, aga see ei tähenda, et peabki nii tegema. Aga kui loen välja, et inimene on täitsa halvas kohas, siis ütlen, et mina pole õige inimene nõu andma ja saadan talle abi otsimiseks vajalikud kontaktid.

Mida sa ise teed siis, kui pole motivatsiooni, oled väsinud või tüdinud?

Viimasel ajal on just laulmisega seda olnud, sest ikka tuleb ju negatiivset tagasisidet ka. Mõnikord mõtlen, mille jaoks ma seda teen ja olen peaaegu pisarates. Aga samas näen, kui palju rohkem on positiivsust ja kui paljud mulle kaasa elavad. Mind motiveerib ka see, et olen teiste motivatsioon ja mõtlengi, et pean hakkama saama ja edasi tegema.

Kas kellegi eeskujuks olemine raskena ei tundu, sest pead enda käitumist jälgima?

See on tegelikult keeruline. Olen 12-aastasest saati sotsiaalmeediaga tegelenud ja pidanud teadlikult teisiti käituma. Elan väikses linnas, kus kõik tunnevad kõiki. Pidin kontrollima, kellega suhtlen ja kellele ma asju usaldan. Nüüd olen vanem ning see on kergemaks läinud. Aga olen ise selle tee valinud ega vingu selle üle (naerab).

Sandra Kulderknup. FOTO: Konstantin Sednev

Mis on sinu meelest oluline sõnum noortelt, mida täiskasvanud peaksid paremini kuulda võtma?

Mulle kirjutab palju noori, et tahaks psühholoogi juurde minna, aga vanemad ei luba. Ka minu vanemad arvasid kunagi nii, et tavalised inimesed ei käi psühholoogi juures. Tegelikult võib seal ka rääkida lihtsalt sellest, mis sinuga iga päev toimub. Selleks ei pea olema midagi väga halvasti. On ebareaalne, et lapsed peavad seda paluma. Kui kurk valutab, siis pole kahtlustki, et vanem saadab su perearsti juurde. Aga kui vaimselt on raske, siis psühholoogi juurde ei saada. See on ilmselt üks olulisemaid asju.

Mis plaane on sul veel selleks aastaks?

Uus lugu on valmimas ja kui kõik läheb hästi, siis sõidamegi kohe Lanzarotele muusikavideot filmima. Üks eesmärk on kindlasti reisida. Muusika on sel aastal üks suurimaid prioriteete, mis tuli üsna järsku, aga sellega läheb väga hästi. Ja vokaaltehniliselt tahaksin areneda, et tunda end lauldes rohkem enesekindlana.