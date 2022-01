Noored pakkusid peaministrile välja tuleviku lahendusi

Tallinna prantsuse lütseumi õpilased Holger (16) ja Adrian (16) tulid Stenbocki majja tutvustama oma ideed jäätmekäitlussüsteemi parandamiseks. Nad leidsid, et praegune süsteem Eestis on natuke vananenud ja vajaks kaasajastamist.

Holger ja Adrian võtsid vaevaks kohtuda veel enne peaministri istungit keskkonnaameti peaspetsialistiga, et saada veelgi rohkem teavet ja oma ideed paremaks teha. «Kuna internetis on väga vähe informatsiooni, siis viisime läbi kohtumise, et saaksime oma idee tarbijale arusaadavamaks teha,» rääkis Adrian.

Poisid loodavad, et peaminister võtab nende soovitusi kuulda ja nad tundsid, et said mitmetel teemadel rohkem selgust. Eriti meeldis neile teiste noorte ideede kuulamine ning nad said mõtteid ka edaspidiseks koostööks.

Nende idee oli suunata plasti teedeehitusse taaskasutamise eesmärgil. Kadri ja Karoliina leidsid uuringuid, mis näitasid, et plasti kasutamine on igati parem kui praegu teedeehitusel levinud bituumeni kasutamine. Lisaks oli neil idee kasutada elektriautode laadimiseks teealuseid.

Tüdrukud ei olnud enne suurt kohtumist närvis, kuna eeltööd oli palju tehtud. «Tasub meeles hoida, et kõik siin ruumis on inimesed nagu meie. Siin olid kõik avatud ja toredad ning mingit hirmu ei olnud,» lisas Kadri.

Emotsioonid olid pärast kohtumist laes. «On tunda, et meid on justkui kuulda võetud ja hea on kuulda peaministri suust seda, et nende ideedega, millele rõhusime, juba tegeldakse mingil määral,» ütlesid noored kohtumise järel.

«Eesti 2035» raames esitatud ideed tutvustatakse peagi avalikkusele ning esitatakse ministeeriumitele. Nende ideede hulgas on ka need ettepanekud, mida noored Stenbocki majas esitasid. Loodetavasti saavad parimad ideed võimaluse korral ellu rakendatud.

INTERVJUU. Kaja Kallas soovib noortele julgust ja pealehakkamist

Mida arvasite teile kõlanud noorte ideedest?

Mul on noortega alati väga hea meel kohtuda ja arutada, sest noored on väga terased, ägedad, ärksad ja huvitatud Eesti tuleviku teemadel aktiivselt kaasa rääkima. Sellised kohtumised on minu jaoks alati väga inspireerivad. Arvamusrännakule esitatud ideedest on näha, et noortel on keskkond ja säästliku eluviisi edendamine väga hingel. Mulle avaldas väga muljet ka noorte suur huvi saada rohkem teada laiematest teemadest, nagu kliima ja energeetika, aga ka praktilistes küsimustes, nagu näiteks jäätmete sorteerimine.

FOTO: Remo Tõnismäe

Mida soovitate noortele, kes oma ideed esitasid?

Noortel on suur huvi keskkonnateemade vastu. Nad tõesti tunnevad muret, et meie tegevus oleks jätkusuutlik. Ma soovitan neil ka täiskasvanuid enda ümber harida, sest keskkonnaküsimused on üldse Eesti ja kogu maailma tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega. Kindlasti on mõistlik omandada üha uusi teadmisi. Soovin ka julgust ja pealehakkamist – olgu siis selleks, et otsuste kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida või ise mõni ettevõtmine välja mõelda ja ellu viia. Ning kindlasti soovitan teha koostööd, sest ühiselt saab ellu viia suuremaid muutusi, kui see oleks üksinda võimalik ning otsida ka väljastpoolt kooli sarnaste ideede vedajaid, kellega kampa lüüa. Olgu selleks siis mõni ülikool või teadusasutus.

Miks on teie arvates just keskkonnateemad noortele olulised?

Noored mõistavad, et meile harjunud elu jätkumiseks on vajalik majandusmudeli muutus – kuidas saame seda kõike endale lubada väiksema kahjuga loodusele. Nad mõistavad hästi, et valikud ja otsused, mida praegu tehakse, mõjutavad pikas plaanis kogu maailma ning nemad peavad nende tagajärgedega elama.