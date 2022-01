Nõuanded ⟩ Kompostida saab nii toas kui õues

Muuseas näitavad uuringud, et kompostimisega tegelevad inimesed on õnnelikumad ning kogevad vähem ärevust ja depressiooni. Nii ei rõõmusta vaid loodus, vaid me ise ka.

Kas kompostida saavad ka need, kes elavad korteris?

Kompostida saab hästi ka tubastes tingimustes. Üks levinumaid viise on vermikomposter, mis toimib seal elavate ussikeste näol, kes toidujäätmeid tarbides muudavad need viljakaks kompostiks. Kuigi kompostiussidega ei pea iga päev tegelema, on vermikomposter siiski võrdne lemmikloomaga. Ussid vajavad regulaarset «toitmist» ning tihti reisivale või tihedalt restorane külastavale inimesele see pigem ei sobi.

Biojäätmeid saab ümber töödelda ka bokashi-meetodil, mis fermenteerib biojäätmed kinnises ämbris bokashi pulbri abil. Käärimise tulemusel valmib paari nädalaga eeltöödeldud muld, mille võib lisada komposti järelvalmimisse või kaevata otse peenrasse, ja toitev vedelik, mida sobib lahjendatult kasutada väetisena aias ning toataimedel. Bokashi suur pluss on võimalus kompostida ka liha-, kala- ja piimatooteid.

Üha rohkem on saadaval ka elektrilisi kompostreid, mis teevad komposti valmis tundidega. Tihti ei vaja need ka kompostimise kiirendajat, kuid siiski peab arvestama, et elektrilisele kodumasinale omaselt teeb see töötamise ajal häält ning tarbib elektrit. Kuna tegu on kuumkompostimise liigiga, ei ole see muld nii elu- ja toitainerikas kui klassikalise lagunemise puhul.

Kui kortermajas on tegus ühistu, võite kaaluda kompostri soetamist kogu ühistule, olgu see siis keldrikorrusele paigutatav elektriline või komposter õuealale. Kompostimisega saavad kõik väetist oma kodutaimedele ja ilmselt jääb üle ka ümbritseva haljasala turgutamiseks.

Mida teha, et kompost ei haiseks?

Kompost üldjuhul ei haise. Ebameeldiv lõhn viitab sellele, et seal on liiga palju niiskust ja vähe õhku. Sel juhul tuleks lisada kuivi materjale, näiteks kuivi lehti, oksi, paberit, pappi, saepuru, turvast jms ning kompost läbi segada. Haisu vältimiseks tuleb jälgida, et komposti lisatakse n-ö märga ja kuiva materjali vaheldumisi ning parajas tasakaalus. Pealmine kiht peab alati olema kuiv. Kui kompost on kenasti õhutatud ja parajalt niiske, siis ei teki ka ebameeldivat lõhna.

Mida teha, kui kompostihunnikus või -kastis elab rott?

Tihti meelitavad toidujäätmed kohale rotte või ka teisi loomi ja linde. Nende vastu aitab kõige paremini see, kui kompostikast seest vooderdada tiheda metallvõrguga ning pealt kast sulgeda. Nii väldid näriliste ja loomade-lindude ligipääsu kompostikasti.

Millised on põhilised vead, mida kompostimisel tehakse?

Algajad kompostijad kardavad kõige enam haisu teket, mille vastu aitab kuiva materjali lisamine ja komposti segamine. Kuid võib juhtuda, et kompost on liiga kuiv ning seetõttu ei lähe protsess käima. Sellisel juhul tuleb teha täpselt vastupidist – lisada märga kihti, näiteks toidujäätmeid, rohelist muruniidet või kompostikasti kasta.

Kui kompostimaterjali on veel vähe, ei pruugi kastis temperatuur tõusma hakata. Ka sellisel juhul pole vaja muretseda. Madala temperatuuriga võtab kompostimine lihtsalt rohkem aega.