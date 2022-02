Saame tuttavaks ⟩ Kaisi joonistab ajaloo koomiksitesse

Koomikseid on Kaisi alati armastanud, näiteks «Miki Hiir» ning «Tom ja Jerry» olid lapsena ühed tema lemmikud. Nii on ka huvi kunsti ja joonistamise vastu Kaisit saatnud terve elu. «Vanaema on rääkinud, et kui ma lasteaiast koju jõudsin, ei suutnud jopetki seljast võtta, kui juba joonistama tormasin,» meenutas ta. Sügav huvi kunsti vastu on pannud neiut katsetama erinevaid stiile. Siis keskendus ta kujutavale kunstile ning maalis iga päev õlimaale. «Lõuendeid ja värve hoian nüüd suvekodus ning kodus maalin pigem akrüülvärvidega,» täpsustas Kaisi.

Ajaloo vastu tekkis neiul huvi kohe, kui ainet koolis õpetama hakati, ehk viiendas klassis. Sellele aitas kaasa Keila kooli ajalooõpetaja Allie Vernik, kes viis tunde läbi loominguliselt. «Joonistasime plakateid, A3 paberile koomikseid ning esitlesime neid noorematele õpilastele,» ning nii tekkis Kaisil seos ka ajaloo ja kunsti vahel.

Koomiks koolitööna

Gümnaasiumi lõputööks Tallinna 32. keskkoolis otsustas neiu oma kaks suurt kirge ühendada ning teha valmis koomiks, mille keskmes on Kesk-Aasiast pärit Babur. Kuna koolis Kesk-Aasia ajalugu väga ei õpetata, tuli Kaisil kogu koomiksi sisu ehk toonased ajaloosündmused ise raamatutest välja otsida.

«Koomiksil on 58 lehekülge ning mul kulus selle tegemiseks ikka meeletu aeg,» meenutas neiu. Ka Kaisi vanematele tundus toona 17-aastase neiu idee ulmeline, sest joonistatav koomiksikangelane Babur ei ole just kõige tuntum tegelane ajaloost ning Kesk-Aasia ajalugu ning varauusaeg on rasked teemad. Kaisi nõustus, et teema on keeruline ja tema toonane meetod, sõrmega telefonis joonistamine, oli aeganõudev, kuid jäi enda visioonile kindlaks.

Kuna kõiki ajaloolisi liine ei saa koomiksisse panna, keskendub Kaisi pigem neile, mis ka teda ennast huvitavad. Baburi puhul on põhiteemaks isa ja poja suhted. «Siin on ka lahinguid, kuid põhirõhk on peresuhetel,» selgitas ta. Nimelt leiab Kaisi, et kui keskenduda inimlikele külgedele, saab ajaloolised suurkujud inimestele lähemale tuua. «Mõistes, et 500 aastat tagasi elanud inimene ei olegi minust nii erinev ja meil on palju ühist, on kergem talle kaasa elada,» rääkis Kaisi.

Kaisi ajalooõpetaja Ulla Herkel suunas neiu Baburi koomiksiga õpilaste teadustööde konkursile, kus Kaisi võitiski Argo kirjastuse ja Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhinna. Lähiajal on plaanis koos kirjastusega Baburi koomiks ka laiema publiku ette tuua. Selleks tuleb Kaisil koomiks tahvelarvutis ümber joonistada, mis annab võimaluse joonistusi veidi ka täiendada. Enam pole küll tarvis ajaloolistele faktidele keskenduda, kuna see on juba tehtud.