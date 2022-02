Saltod ja hüpped ⟩ Tsirkusekoolis tehakse jõu- ja ilunumbreid

Endla sõnul tuli tsirkusekooli nimi suuresti kahel põhjusel. Esiteks on nad ise tsirkuseperekond ning teiseks on Eestis juba mitmeid akrobaatikakoole. «Me keskendume trennides tsirkuse põhja loomisele, milleks on akrobaatika. Kui akrobaatilisi võimeid pole, siis tsirkust teha ei saa,» kinnitas ta. Lisaks akrobaatikale õpivad noored muu hulgas hularõngaid keerutama ning panevad end proovile nii õhurõngal kui ka žongleerimises.

Trenne teevad algajad edasijõudnutega koos, kuid harjutused pole alati kõigile samad. Üksteise pealt on hea õppida, aga kui mõni asi on raske, siis antakse algajatele kergem harjutus. «Ühte harjutust saab teha nii lihtsamalt kui ka raskemalt,» selgitas Lembi. Näiteks kui algajad alles õpivad hundiratast, siis edasijõudnud proovivad seda teha kas ühe käega, jalavahetusega või hoo pealt sootuks ilma käteta. «Paljud tahavad kohe rippuda ja rõngale ronida, kuid kui lapsel pole kätes jõudu ning ta ei paindu, pole õhurõngale minek veel mõeldav,» rääkis Lembi, kuid kinnitas, et paar aastat ilusti trennis käies jõud ka tuleb.

Tähtis on õppida oma keha tunnetama, et näiteks õhurõngalt alla ei kukuks. Lembi tõi näiteks mänguväljaku, kus lapsed õpivad küll igale poole üles ronima, kuid alla ronides jäävad hätta ja kutsuvad lapsevanema appi. «Tegelikult tuleb õppida ka alla ronima ja sama kehtib õhurõnga puhul. Võib-olla allatulek ongi kõige raskem,» mõtiskles ta.

Treenerid Lembi ja Endla Vaher. FOTO: Mihkel Maripuu

Lava ei pea olema eesmärk

Perekond Vaherid usuvad, et lapsega peaks võimlema juba beebieast. Trenni võetakse vastu igas vanuses huvilisi ning eraldi katseid trenniga ühinemiseks ei tehta. Nii on ka trennis käivate laste eesmärgid erinevad. Osa lapsi tegeleb aktiivselt mõne teise spordialaga, näiteks ujumise või tennisega, ning tsirkusekoolis käivad mõne korra nädalas lisatrennis. «Akrobaatika arendab koordinatsiooni, mida on igal alal natukene vaja,» märkis Endla. Teised jälle käivad rohkem ja teevad seda põhitrennina.

Kuigi kõikide trennis käivate laste soov ei olegi võistelda, tullakse tsirkusekooli ka eesmärgiga pääseda lavale esinema. «Selleks peab olema painduvust, jõudu, julgust ja tahet esineda, mis võib osutuda päris suureks väljakutseks. Aga eks see vajab ka harjutamist,» kinnitasid treenerid. Üks reegel on, et laval ei tohi näidata seda, mida ei oska. Näiteks kui artist väga ei paindu, tuleb rohkem teha jõuharjutusi ja vastupidi. «Kuigi vaatajale võib tunduda, et laval toimuv on lihtne, siis pärast etendust on artistid ikkagi väsinud,» kinnitas Lembi oma kogemusest.