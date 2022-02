Kõige parem kaaslane ⟩ Helle-Mai sai saates osaledes julgust ja enesekindlust

Kui on midagi huvitavat ja põnevat, siis miks mitte! Palju sellist võimalust ikka ette tuleb?! Saates saab uusi sõpru ja tutvusi, mis on tore.

Ma võin paljust unistada, aga kõik võib minna hoopis teisiti. Eks näis, kuhu elu viib. Elan päev korraga. Aga välispraktikad on ägedad. Eelmisel aastal olin Hispaanias ja sel kevadel loodan saada kaheks kuuks Itaaliasse praktikale. See on praegu minu väike unistus.

INTERVJUU. Saate toimetaja Kertu Sikk: «Helle-Mai jäi silma oma siira olekuga.»

Kui palju oli saatesse kandideerijaid?

Meile kirjutas kümneid noori, kes reageerisid YouTube’is sisulooja Sidni Tomsoni üleskutsele ja olid valmis esialgu salapärasena näivale seiklusele vastu astuma.

Mille põhjal noored saatesse valiti?

Katsusime leida võimalikult erinevaid inimesi. Nii on saates osalejatel huvitav ning vaatajail ehk ka äratundmise võimalust.

Kuidas Helle-Mai teiste hulgast silma jäi?

On ilmselge, et kohe esmapilgul on Helle-Mai väga armas inimene. Lisaks sellele jäi silma tema siiras ja avatud olek. Ta märkis, et on kohati ebakindel, tasane ja häbelik ning seda võivad vast paljud meist mingil eluetapil enda kohta öelda. Kuna saade pani osalejad väga vahetusse suhtlemisolukorda, siis tundus see hea võimalus ebakindlusega tegelema hakata.

Mis oli saates osalejatele suurimaks väljakutseks?

Seda peab ilmselt osalejatelt endilt küsima. Kõrvalt tundus, et suurimaks väljakutseks oli igavus. Kui kogu aeg ollakse harjutud tegutsema, sotsiaalmeediat lappama, töö ja kooli vahet sahmima, siis tekitab vaikus ja tegevusetus täielikku nõutust. Samas on n-ö igavus mõne jaoks just väga mõnus chill. Tülikad olmeprobleemid, nagu piiratud kogus sooja vett, ulmelisel kiirusel kerkiv mustade nõude virn ning ummistunud kraanikauss, olid ka paras väljakutse. Aga see, mis tõeliselt juhtme kokku ajas ja väljakutseks sai, on esialgu saladus. Peab saadet vaatama!