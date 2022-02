Saame tuttavaks ⟩ Kaur kaitseb väravaid Itaalias

Väravavahi ja väljakumängijate treeningud on täiesti erinevad. Neil on isegi eraldi treener. Väravavahi puhul on kõige olulisem reageerimiskiirus. Harjutasin seda kodus tennisepalli vastu seina põrgatades ja kinni püüdes. Vaatasin palju kuulsate klubide noorte väravavahtide treeningvideoid ja püüdsin samu asju järele teha.

Hommikul ärkan kell kaheksa. Pärast hommikusööki sõltuvad tegevused sellest, kas ma treenin koos esindusega (mehed) või U19 grupiga (omaealised). Kui esindusega, siis on hommikul trenn ja tagasi hotelli jõuan alles kella kaheks. Kui on U19ga, siis on hommikupoolik vaba ja trenn algab pärastlõunal.

KOMMENTAAR. Heaks eeskujuks teistele!

WJK Santose noortetöö juht ja Kauri treener Siim Säesk

Kaur on alatest esimesest treeningust olnud võitleja hingega ja sellist tüüpi mängija, kes ei anna alla. Sel teel on teda kindlasti aidanud positiivne suhtumine, mille tõttu ei muretse ta üle ja on suutnud hästi toime tulla tagasilöökidega. Treeningutel on ta alati keskendunud ja valmis õppima, mis on aidanud tal omandada väga head väravavahi positsioonil vajalikud tehnilised oskused. Oma meelekindluse ja saavutustega on ta kindlasti heaks eeskujuks teistele WJK Santose klubis treenivatele mängijatele. Samas tempos jätkates on tal tulevikus kindlasti võimalik teha oma karjääris suuri samme edasi.