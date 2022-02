Jäähokis toob võidu meeskonnavaim

Sel korral treenisid koos kolm vanuseklassi, vanustes 14–18. Alguses teevad kõik koos tehnikaharjutusi, mis kestavad pool trenni ajast. Kui oled uisuväljakul võõras (nagu mina), siis tundub täiesti hämmastav, millise kergusega poisid mööda platsi liuglevad. Nad pöörlevad igas suunas metsiku kiirusega ja jäävad vajadusel sekundi pealt seisma. See on täielik enesekindlus oma võimete ja uiskude osas, mis on aastate jooksul mängijatesse treenitud.

Isegi enne trenni algust märkan esimese asjana meeskonnavaimu. Lapsed kõnnivad jäähalli sisse Pantri mütsidega ja ühelgi noorel pole halba tuju. Naeratused on laiad ja elevus on õhus, sest varsti saab väljakul möllu panna. Poisid lähevad riietusruumi, kus muljetada ja end ette valmistada, seejärel sammuvad väljakule. Pooled poistest on punases Pantri vormis ja pooled mustas.

«Mu ainus lootus noorte suhtes on see, et neist kasvaksid normaalsed inimesed,» rääkis noorte peatreener Märt Eerme. «Õpetan neile seda, kuidas omavahel hakkama saada, kuidas käituda ja olla, kuidas iseendast parimat välja pigistada nii trennis kui ka vabal ajal.»

Igal rühmal oma trennid

Vastavalt vanuseklassile on ka trennid natuke erinevad. Kõige vanemad käivad lisaks jõutrenni tegemas, sest jäähoki on jõuline mäng ja tugevamad on hinnas. «Treenime jõudu selleks, et kasvaks natuke kondi peale midagi,» ütles Eerme.

Samal ajal kui noored väljakul usinalt tehnikat harjutavad, on väravavahid oma nurgas ja harjutavad löökide tõrjumist. Lööke tuleb igasuguse tugevusega ning litrid lendavad igasse ilmakaarde. Mõned tõrjed on nii tugevad, et lendavad lausa üle väljakut ümbritsevate klaasseinte.

Jäähokis saab parajalt madistada. FOTO: Konstantin Sednev

Kui tehnikaga on ühele poolele saadud, on aeg tõsiseks mänguks. Siiski tuleb arvestada, et vanuseklassid on põhjusega olemas. Ei ole päris nii, et 17-aastased mehehakatised mängivad 13-aastastega, sest nii lihtsalt pole aus. Nooremad mängivad pärast oma väljakupoolel vastamisi ja vanemad oma poolel. Ka treenerid sekkuvad mängu, sest mis nad ikka niisama seisavad, kui saaks pigem paar lööki teha.

Samal ajal kui noored väljakul harjutavad, on kõrval üldkehalist trenni rassinud veel nooremad lapsed. Pärast meie tunnikest jätkuvad trennid veel pikalt õhtusse ning väljakule on oodata kaheksa-aastaseid lapsi. HC Panter ootab klubisse isegi viieaastaseid, kes saavad varakult hokiga pihta hakata.

Head sõbrad väljaspool väljakut

Treeneri õpetused tunduvad olevat väga hästi noortele mõjunud. Jäähoki on küll intensiivne mäng ja emotsioonid võivad kiiresti üle keeda, kuid jäähallis valitseb tugev meeskonnavaim ja sõprus. Kui trennis vastaselt litri kätte saad ja väravasse virutad, või kui pisut liiga jõuliselt vastasele selga lendad, siis ei visata esimese asjana keppi nurka ega hakata rusikatega äsama, vaid klaaritakse asju rahulikult. See on nende enda meeskond ja tiimikaaslased, kellega pole põhjust tülli minna.