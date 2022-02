«Taimne teisipäev» soosib toitumises tasakaalu

Millega tegeleb «Taimne teisipäev»?

Idee sai alguse, kui selgus, et Eesti inimesed söövad umbes kolm korda rohkem liha, kui on meie tervisele hea. Samas puu- ja köögivilju süüakse vähe. Meie eesmärk on viia Eesti elanike toidulaud tasakaalu taimse toidu osakaalu suurendades. Selle saavutamiseks teeme koostööd söögikohtade, toidutootjate ja koolide-lasteaedadega, et taimne toit oleks kõigile kättesaadav, rikkalik ja maitsev.

Miks just teisipäev?

Sest taimne ja teisipäev kõlavad hästi kokku! Põhjus, miks kutsume üles teisipäeval taimset toitu sööma, on lihtne. Palju kergem on eelistada ühel päeval ainult taimset toitu, selle asemel et iga päev ampse lugeda ja muretseda, ega ma liiga palju liha söö. Seda enam, et soovituslik päevane kogus liha on ainult 1–2 tikutoosi suurust tükikest. Tervis tänab sind köögiviljarohke päeva eest!

Kui on soov tarbida rohkem taimset toitu, siis millest võiks alustada?

Kõige lihtsam ongi alustada taimetoidu väljakutsega ning hakata erinevaid toite katsetama. Teine nipp on mõelda, mis toite süüa meeldib, ja asendada neis liha kikerherneste või ubadega. Näiteks kartulisalatit ja hernesuppi saab ilma lihata teha. Minu lemmikud on Bologna kaste tofu või läätsedega ja pilaff punaste ubadega.

«Taimne teisipäev» korraldab taimetoidu väljakutseid. Millised need on?

Taimetoidu väljakutse on kolmenädalane kiirkursus, et õppida tundma taimse toidu maailma. Saadame ka e-kirju retseptisoovitustega. Kõik päevad on temaatilised, näiteks riis, pasta, kartul, hommikusöök jne – kui päeva teema on riis, siis saadame selleks päevaks mitmeid retsepte. Lisaks anname ligipääsu Facebooki gruppi, kuhu saab ükskõik milliste küsimustega pöörduda.

Puuviljadega on hea maiustada. FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Milline on piisav kogus puu- ja köögivilju, mida peaksime iga päev sööma?

See kogus võiks olla vähemalt viis peotäit. Kolm nendest võiks olla köögiviljad ja kaks puuviljad.

Kas taimsest toidust kõhu täis saamine on kallis?

Pigem vastupidi. Taimne toit koosneb peamiselt puu-, köögi-, tera- ja kaunviljadest (oad, kikerherned jne). Need toiduained on võrdlemisi odavad, aga annavad kehale palju kasulikke aineid, on maitsvad ning hoiavad kõhu pikalt täis.

Kuidas tekivad toitumisharjumused?