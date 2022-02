Südamete püha ⟩ Sõbrapäeva tähistati juba antiikajal

Ajaloolased on leidnud, et sõbrapäevaga sarnast üritust pidasid juba vanad roomlased, kes korraldasid iga aasta 15. veebruaril Lupercalia festivali. Sel puhul tahtsid Rooma preestrid linna puhastada halbadest vaimudest ning selleks ohverdati iga ürituse alguses isane kits või koer. Sellega avaldati austust antiikmaailma viljakusjumal Faunusele.

Lupercalia festivali peeti 494. aastani, aga siis otsustas paavst Gelasius I, et ebainimliku ürituse korraldamine tuleb lõpetada. Gelasius I ja teda ümbritsev kristlik koolkond tahtis koledatele kommetele varju heita ning nad pakkusid välja, et mõned Lupercalia festivali kombed võiks ühendada päev varem tähistatava valentinipäevaga.

Valentinipäeva algse tähenduse järgi tähistatakse pühak Valentini elu ja surma. Valentin oli Rooma preester, kes hukati seetõttu, et ta astus keiser Claudius II käskudele vastu. Claudius II nimelt leidis, et vallalised mehed on paremad sõdurid kui need, kel on kodus naine ja lapsed. Seetõttu keelas ta noortel meestel abiellumise.