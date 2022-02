Pärnu tüdruku lennukas idee tõi suurel joonistusvõistlusel võidu

Mäletan, et emme tegi köögis süüa ja raadio mängis. Kuulsin, kui seal reklaamiti Postimehe joonistusvõistlust. Hiljem ütlesin emmele ja issile, et tahan ka seal osaleda.

Hakkasime klassiga sel aastal igal reedel võimlemistunni ajal uisutamas käima. Mõned klassikaaslased juba oskasid uisutada ning nemad on mind õpetanud ja julgustanud, kuidas jääl tasakaalu hoida. Esimesel korral, kui ma väga kartsin, ütles klassiõde: kujuta ette, et oled see uisutaja oma joonistusel. Pärast seda tundsin end kohe enesekindlamalt. Nüüd on hakanud uisutamine mulle väga meeldima ning ootan väga reedeid, et klassiga jääle minna.