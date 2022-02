Saame tuttavaks ⟩ Alex veab ratastel pastarestorani

Kas oled alati olnud suur kokandushuviline?

Kuna mu ema teeb hästi süüa, siis väiksena pani pigem toidu hea maitse mind seda armastama. Näiteks käisime sõpradega lumeonni ehitamas, jõudsin koju, sõrmed olid nii külmad, avasin ukse ja tundsin ema koduse ratatouille’ lõhna. Sõin ja mõtlesin: «Oi kui hea!» Sarnased hetked on esimesed, mida mäletan, kui toit andis ülimõnusa tunde, mis kasvas ajas edasi.

Enne kui ise aktiivselt kokkama hakkasin, tegelesin üsna heal tasemal slackline’iga. Umbes kolm aastat tagasi käisin Muhu seikluspargis sõud tegemas ja ööbisin restorani Tuul omaniku Ingrem Raidjõe juures. Sattusime rääkima ja aasta hiljem olin juba tema restoranis tööl. Ingrem oskab toiduga mängida ja emotsioone esile tõsta. Emotsioonid on ka mind toidu juurde toonud.

Alex võtab elu huumoriga. FOTO: Kristjan Teedema

Millal sul tekkis huvi toidu valmistamise vastu?

Esialgu ma ei teinudki nii palju süüa, kuid hakkasin toiduvideoid vaatama ja omandasin sealt mõningad nipid. Kui need on selged, muutub toidu tegemine mängulisemaks. Lõpuks, kui kööki jõudsin, oli nii äge ja huvitav kõike ise proovida.

Kas mäletad esimest toitu, mille ise valmistasid?

Ikka. Selleks oli purukook, mis tuli kuiv ja maitsetu, aga oli vähemalt kook! (muigab) Kui lõpuks hakkavad asjad välja tulema või kui tunned, et jah, midagi ma juba oskan, siis on äge! Paned muusika mängima, ja kui mõni retseptis olev komponent on puudu, siis ei hakka muretsema, mis nüüd saab, vaid asendad selle millegi muuga. Ja siis maitsed: «Mmm… mina tegin selle!»

Kas oled muidu ise kõigesööja?

(Mõtleb pikalt) Oluliselt ma ei pirtsuta. Vahel mingisugused toidukombinatsioonid mulle ei meeldi. Aga üks asi on küll, mis mulle üldse ei maitse – külmsuitsulõhe. Kõigile meeldib, aga mulle miskipärast mitte.

Aga mis on sinu lemmiksöök?

Pikalt on selleks olnud pasta. See on ka põhjus, miks lõin gümnaasiumi kõrvalt pastabussi Pastaljano. Itaalia köök köitis mind kohe, nii pasta kui ka pitsa. Saladuskatte all võin öelda, et Pastaljano hakkab suvel pakkuma pasta kõrval ka pitsasid.

Pildil Pastaljano pastabuss ja Alex Aus. FOTO: Postimees / SILLE ANNUK

Räägi lähemalt, kuidas tekkis Pastaljano idee.

Olime sõbra Kristjaniga saunas ja meil mõlkus pikalt mõte, et võiks ühe äri püsti panna. Jutt läks pastale ja jõudsime tõdemuseni, et Eestis ei tegutse ühtegi toiduautot, mis pakuks pastat. Tagasi mõeldes mõistan, et pasta on üks raskemaid sööke, mida toiduautos pakkuda. Näiteks kui burgeriautos saab enamiku komponentidest ette hakkida, siis pasta tegemine on märksa aeganõudvam.