Telesaade ⟩ Kutseõppuritest sirguvad noored meistrid

Kuidas sündis saate «Noor meister» idee?

Haridus- ja noorteamet (varasemalt Innove) koos koolidega on kutsemeistrivõistlusi korraldanud aastast 2006. Peaaegu sama kaua on Eesti noored käinud ka rahvusvahelistel võistlustel. Saade «Noor meister» oli eetris kolmandat aastat. Varem on toimunud suur oskuste festival Noor Meister, kuid viirus tõmbas sellele mõneks ajaks kriipsu peale. Seega tulime välja uue ideega teha saade, et tuua kutsemeistrivõistlused inimestele lähemale.

Kuidas valitakse saatesse osalejaid?

See on koolide ja õpetajate valik. Kooli valitakse esindama parim õpilane, keda just sel aastal ja võistlusalal on välja panna.

Evelin Männiste. FOTO: Erakogu

Mis on saate eesmärk?

Kutsehariduse tutvustamine ja selle viimine inimestele koju kätte. Kutsemeistrivõistlustest on avalikkus ehk vähem kuulnud, seega saab üks eesmärk veel täidetud – näidata oma ala parimaid tulevikutegijaid võistlussituatsioonis. Ja rõõm on suur, kui keegi televaatajatest avastab endale uue elukutse, tutvub kutsekoolidega või saavad noored ideid erialavalikul.

Võistluste taga on suur töö ja pühendumine – need toimuvad aasta ringi. Lisaks esindavad igal aastal parimad noored Eestit Euroopa või maailma kutsemeistrivõistlustel.

Mis on osutunud saates osalenud noortele suurimaks väljakutseks?

Noored on saadetes olnud väga tublid ja väljakutsega hästi hakkama saanud. Pole lihtne tulla koolipingist kaamerate ette ja teha kõike sama hästi. Salvestuspäevad on pikad. Eks pinge on suurem ja närv sees, see käib asja juurde. On olnud puhas rõõm näha säravate silmadega tegusaid noori, kes on kõigile eeskujuks.

Millal algab uus hooaeg?

Uue telehooaja kindlaid plaane veel paigas pole. Varem või hiljem on uut saadet oodata küll! Võistlused toimuvad aga sellest hoolimata. Juba on valmis kevadine võistlusplaan. Taas on oodatud kõik noored kutseõppurid, kes koos oma juhendajaga teevad otsuse tulla ennast proovile panema. Noorte meistrite tegevustel saab silma peal hoida veebis aadressil kutseharidus.ee kui ka Noor Meister Facebooki lehel.

Saates «Noor meister» osalenute kogemused:

Greta Kadastik FOTO: Erakogu

Tallinnast pärit Greta Kadastik õppis Tallinna tööstushariduskeskuses klienditeenindajaks kaubanduses. Kõige enam meeldib talle oma eriala juures inimestega suhtlemine ja positiivsete emotsioonide tekitamine. Neiul tuli otsus minna kutsekooli üsna kergelt. «Pärast kutsekooli lõpetamist omandad kutsehariduse koos keskharidusega, mis on minu arvates praktilisem. Kõrgkooli jõuab alati minna,» usub Greta.

Pärast kooli lõpetamist asus ta tööle müügiesindajana. «Peale kooli lõppu on üsna suur teadmiste, oskuste ja kogemuste pagas. Saad paljudesse kohtadesse tööle, kui pingutad, oled positiivne, rõõmsameelne ja näitad, et soovid seda teha,» on Greta kindel. Saates «Noor Meister» otsustas ta osaleda, et end proovile panna ja saada uusi kogemusi ning soovitab seda teistelegi.

Tartust pärit Lisette Sarap (21) õpib Tartu rakenduslikus kolledžis ärikorralduse spetsialistiks. «Kui lugesin ärikorralduse õppekava, sain aru, et leian sealt oma suuna,» meenutas ta. Eriala juures meeldib talle see, et saab õppida kõike ettevõtluse kohta. «Näiteks on mul selged raamatupidamise algtõed, tean, kuidas toimib logistika ning turunduses pole enam võhik.» Pärast kooli lõpetamist saab tööle asuda ametikohtadele, nagu näiteks raamatupidamise assistent, personalijuhi abi jne. Lisettele pakub kõige rohkem huvi turundusassistendi töö.

Saatest otsustas ta osa võtta kursusejuhendaja soovitusel. «Sain kõigest kahe päevaga ja ilma interneti abita kogemuse, kuidas koostada äriplaan, mis tugevdaks minu oskust töötada meeskonnas,» kinnitas ta. Lisette leiab, et saates võiksid osaleda kõik, kel võimalus tekib.

Lisette Sarap ja Eva Maria Muuli. FOTO: ERR/Siiri Lubaso

Savikoja külast pärit Eva Maria Muuli (23) õpib samuti Tartu rakenduslikus kolledžis ärikorralduse spetsialistiks. «Ärikorralduse eriala tundus põnev ja mitmekülgne ning õppevorm sobis mulle väga hästi,» meenutas ta. See eriala annab tema meelest väga laialdase põhja. «Õpime kõigest midagi, alustades raamatupidamisest ja lõpetades turundusega. Nii saavad õpilased aimu, mis neile võiks süvitsi rohkem huvi pakkuda ja mis alal hiljem spetsialiseeruda.»